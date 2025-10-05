Tizenháromezer autós már pórul járt – Börtönbe is kerülhetsz, ha így ülsz volán mögé

Eltiltás hatálya alatt vezetni

Még 2021 májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása, amely a 239/B§ -ban foglaltak szerint megemelte a szankciók súlyát az eltiltás alatt vezetőkre nézve.

Az eltiltások időszaka alatt történő vezetés már nem csupán közlekedési szabálysértés, hanem büntetőjogi kategória. A büntetőjogi eljárás pedig akár 3 év szabadságvesztést is vonhat maga után.

Korábban enyhébb megítélése volt, de mivel nagyon elszaporodtak az ilyen esetek, ezért súlyosabban szankcionálják. Most már büntetőjogi kategóriába került át. Tehát, ha valaki eltiltás hatálya alatt vezet, az már bűncselekmény, ami pénzbüntetést, további eltiltást, de akár szabadságvesztés is vonhat maga után. A bíróság célja ezzel, hogy jogkövető magatartásra vegyék rá a sofőröket

– magyarázta dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogász.

Mi kell a jogosítvány visszaszerzéséhez?

Ha valakit eltiltanak a vezetéstől, a jogosítvány visszaszerzéséhez nem elég megvárni, hogy leteljen a kiszabott idő. Különböző feltételekhez kötötten kötelező utánképzésen részt venni, amely az alábbi esetekre vonatkozik:

ha vezetéstől való eltiltás legalább hat hónapra szólt, szabálysértés miatt,

ha a bíróság tiltotta el közlekedési bűncselekmény miatt,

ha a jogosítványt a pontrendszer alapján vonták be.

Az utánképzés programja és hossza attól függ, hogy milyen szabálysértést/szabálysértéseket követett el az illető, például gyorshajtás vagy ittas vezetés esetén eltérő következmények lehetnek.

A jogosítványt csak akkor adják vissza, ha az illető igazolja, hogy az előírt képzéseket elvégezte.

