1 órája
Előadássorozat a Szent László Plébánián
A programon mindenkit szeretettel várnak. Előadássorozat indul Mezőkövesden, a Szent István Plébánián.
Október 15-én, 22-én, november 5-én és 19-én dr. Novák István kanonok, plébános tart előadásokat a Bibliaóra keretében. Emellett Lelki Kincsestár előadások is lesznek október 8-án, november 12-én és december 3-án Kubik Zsolt káplán vezetésével. A programokat minden alkalommal a plébánia hittantermében rendezik meg.
Az Bibliaóra előadásai
- Október 15-én, szerdán 17:30-tól – Szűz Mária a Bibliában
- Október 22-én, szerdán 17:30-tól - Hűség a Bibliában
- November 5-én, szerdán 17 órától – Elmúlás a Bibliában
- November 19-én, szerdán 17 órától – Jótékonyság a Bibliában
A Lelki Kincsestár előadásai
- Október 8-án, szerdán 17:30-tól - Krzysztof Wons: Egészen szép
- November 12-én, szerdán 17 órától - P. Bocsa József Sch.P.: Lelki elsősegély csomag
- December 3-án, szerdán 17 órától – Ferenc pápa: Miatyánk
- írja a mezokovesd.hu
