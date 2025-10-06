október 6., hétfő

Előadássorozat a Szent László Plébánián

A programon mindenkit szeretettel várnak. Előadássorozat indul Mezőkövesden, a Szent István Plébánián.

Boon.hu

Október 15-én, 22-én, november 5-én és 19-én dr. Novák István kanonok, plébános tart előadásokat a Bibliaóra keretében. Emellett Lelki Kincsestár előadások is lesznek október 8-án, november 12-én és december 3-án Kubik Zsolt káplán vezetésével. A programokat minden alkalommal a plébánia hittantermében rendezik meg.

Előadások lesznek a Szent László Plébánián
Előadások lesznek a Szent László Plébánián
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Az Bibliaóra előadásai

  • Október 15-én, szerdán 17:30-tól – Szűz Mária a Bibliában
  • Október 22-én, szerdán 17:30-tól - Hűség a Bibliában
  • November 5-én, szerdán 17 órától – Elmúlás a Bibliában
  • November 19-én, szerdán 17 órától – Jótékonyság a Bibliában

A Lelki Kincsestár előadásai

  • Október 8-án, szerdán 17:30-tól - Krzysztof Wons: Egészen szép 
  • November 12-én, szerdán 17 órától - P. Bocsa József Sch.P.: Lelki elsősegély csomag
  • December 3-án, szerdán 17 órától – Ferenc pápa: Miatyánk

- írja a mezokovesd.hu

 

