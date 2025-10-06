Előadássorozat a Szent László Plébánián

Október 15-én, 22-én, november 5-én és 19-én dr. Novák István kanonok, plébános tart előadásokat a Bibliaóra keretében. Emellett Lelki Kincsestár előadások is lesznek október 8-án, november 12-én és december 3-án Kubik Zsolt káplán vezetésével. A programokat minden alkalommal a plébánia hittantermében rendezik meg.

Előadások lesznek a Szent László Plébánián

Forrás: http://mezokovesd.hu/

