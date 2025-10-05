1 órája
Egy hét, amikor a rendőrök nem nézik jó szemmel, ha multitaskingolsz
Október 6. és 12. között a rendőrség országos akciót indít a figyelmetlen vezetés ellen.
Ha vezetsz, akkor jobb ha az utat nézed!
Forrás: MW
Fotó: KISS ANNAMARIE
A rendőrség a „Figyelj az útra!” elnevezésű közlekedésbiztonsági akcióval hívja fel a figyelmet a tudatos, felelős vezetés fontosságára. Az ország közútjain október 6–12. között fokozott ellenőrzésre számíthatnak az autósok. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és a biztonsági öv használatát figyelik, hiszen ezek a leggyakoribb baleseti kockázati tényezők.
Az akció a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) közlekedésbiztonsági kampányához kapcsolódik, amely Európa-szerte ugyanebben az időszakban zajlik.
A cél: kevesebb baleset, több odafigyelés az utakon.