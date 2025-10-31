1 órája
Gyertyák égtek a miskolci tűzoltóság előtt - képpel
Halottak napja közeledtével a miskolci tűzoltók tisztelettel gondolnak bajtársaikra. Az elhunyt tűzoltókra gyertyagyújtással és sírlátogatásokkal emlékeztek a város temetőiben.
Fotó: TAKACS JOCI
„Mindenszentek ünnepéhez közeledve tisztelettel emlékezünk mindazokra a tűzoltó bajtársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk. Hálával gondolunk rájuk, hiszen életük során példát mutattak bajtársiasságból és emberségből.” Elhunyt bajtársaikra emlékeztek.
„A miskolci laktanya bejáratánál álló fekete tűzcsapnál Dócs Róbert tűzoltó ezredes, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Lőkös Gábor tűzoltó százados, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsokhelyettese gyújtottak gyertyát az elhunyt tűzoltókért, majd felkeresték a korábbi tűzoltóparancsnokok sírjait a város temetőiben” - tette közzé a katasztrófavédelem.
