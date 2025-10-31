Gyertyák égtek a miskolci tűzoltóság előtt - képpel

„Mindenszentek ünnepéhez közeledve tisztelettel emlékezünk mindazokra a tűzoltó bajtársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk. Hálával gondolunk rájuk, hiszen életük során példát mutattak bajtársiasságból és emberségből.” Elhunyt bajtársaikra emlékeztek.

Forrás: baz.katasztrofavedelem.hu

Elhunyt bajtársaikra emlékeztek

„A miskolci laktanya bejáratánál álló fekete tűzcsapnál Dócs Róbert tűzoltó ezredes, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Lőkös Gábor tűzoltó százados, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsokhelyettese gyújtottak gyertyát az elhunyt tűzoltókért, majd felkeresték a korábbi tűzoltóparancsnokok sírjait a város temetőiben” - tette közzé a katasztrófavédelem.



