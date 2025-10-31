október 31., péntek

Helyi közélet

1 órája

Gyertyák égtek a miskolci tűzoltóság előtt - képpel

Címkék#gyertya#Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság#Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség#gyertyagyújtás#megemlékezés

Halottak napja közeledtével a miskolci tűzoltók tisztelettel gondolnak bajtársaikra. Az elhunyt tűzoltókra gyertyagyújtással és sírlátogatásokkal emlékeztek a város temetőiben.

A miskolci tűzoltóságon sem feledkeztek el megemlékezni az elhunytakról halottak napja alkalmából

Fotó: TAKACS JOCI

Fotó: TAKACS JOCI

Mindenszentek ünnepéhez közeledve tisztelettel emlékezünk mindazokra a tűzoltó bajtársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk. Hálával gondolunk rájuk, hiszen életük során példát mutattak bajtársiasságból és emberségből.Elhunyt bajtársaikra emlékeztek.

Forrás: baz.katasztrofavedelem.hu

A miskolci laktanya bejáratánál álló fekete tűzcsapnál Dócs Róbert tűzoltó ezredes, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Lőkös Gábor tűzoltó százados, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsokhelyettese gyújtottak gyertyát az elhunyt tűzoltókért, majd felkeresték a korábbi tűzoltóparancsnokok sírjait a város temetőiben - tette közzé a katasztrófavédelem.


