Amikor már azt hittük, fizikai képtelenség ilyet elhagyni… a miskolci Auchannál valakinek sikerült!

Már azt hittük, mindent láttunk, amit el lehet hagyni egy bevásárlás után. De ez a miskolci eset még a rutinos Facebook-csoporttagokat is meglepte. Nem mindennapi elhagyott tárgy keresi a gazdáját.

Ebben a parkolóban árválkodik az a bizonyos elhagyott tárgy

Forrás: Google Maps

Egy miskolci nagyáruház parkolójában bukkantak rá arra a tárgyra, amit talán a legnehezebb elfelejteni egy vásárlás végén. Az egyik helyi közösségi oldalon jelent meg a poszt, miszerint valaki egy babakocsit hagyott hátra a miskolci Pesti úti Auchan parkolójában. 
„Kérlek osszatok! Miskolc pesti úti Auchan parkolóban találtam. Elhoztam, nálam átvehető!!!!!!!” – írta a megtaláló egy népszerű miskolci közösségi média csoportban.

elhagyott tárgy, miskolc
Elhagyott tárgy ez a babakocsi, ami egy miskolci parkolóban árválkodva várja tulajdonosát
Forrás: Facebook

Nem mindennapi elhagyott tárgy a parkolóban

A bejegyzés alatt hamar beindult a kommentcunami. Sokan nem értették, hogyan lehet valaki ennyire figyelmetlen, mások viszont rögtön empatikusabb magyarázatot adtak.

Már a babakocsira is rá kell írni telefonszámot – vicces, de sajnos előfordul az ilyen. Ha sír a gyerek, vagy nyűgös, annyira ráfókuszál az ember, hogy bármi megtörténhet

 – írta egy hozzászóló. Egy másik kommentelő pedig rekonstruálni próbálta az eseményeket.

Valószínű az anyuka berakta a gyereket a kocsiba, és a csomagtartó előtt kivette belőle. Megfeledkezett róla, beült és elhajtott anélkül, hogy a babakocsit is elrakta volna.

Arról egyelőre nincs hír, hogy végül előkerült-e a gazdája a miskolci parkolóban talált babakocsinak. Ha pedig elhagyott valamit, nem muszáj lemondania róla, hiszen sok helyen leadhaják és meg is őrzik. Az sem egyedi eset, hogy valaki babakocsit hagyott el Miskolcon. Olvassa el alábbi cikkünkben, hogy mit tehet, ha elhagyott valamit!

