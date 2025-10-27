1 órája
Miskolc éjszakai szanatóriumába hízni jártak a munkások, de történt ott még bőven más is – fotókkal
Vajon volna igény ilyesmire manapság is? Merthogy valaha létezett: éjszakai szanatórium, méghozzá a vasgyári munkások számára, Miskolctapolcán. Pihenni lehetett, jóllakni, és a munkahely fizette az egészet!
El tudnánk hasonló képzelni napjainkban? Ha ilyen-olyan munkahelyen dolgozókat megkérdeznénk róla, biztosan sokan mondanák: de jó lenne! Szívesen mennénk! Amikor fél évszázaddal ezelőtt a diósgyőri kohászat munkavállalóit kérdezték, ők is zömében igent mondtak a lehetőségre. Naná, két hét éjszakai szanatóriumban Tapolcán, ingyen?
Délutántól hajnalig az éjszakai szanatórium szolgáltatásait élvezhették
Az éjszakai szanatórium Miskolctapolcán műköködött, pontos adat nincs az üzemelés időtartamáról, de az 1960-es évek elején már létezett, és minden jel szerint 1976-ban zárta be a kapuit. Egy második világháborút megelőzően épült villában alakították ki a különleges – talán az országban is egyedülálló?! – intézményt, amiben az (akkori nevén) LKM dolgozói szállhattak meg. Méghozzá úgy, hogy a munkaidő végeztével busz vitte őket csoportosan ki az egészségügyi ellátó egységbe, ott egész délután pihenhettek, kikapcsolódhattak, bőségesen ebédeltek és vacsoráztak, majd nyugodt alvást követően reggel 6-ra már mentek vissza a gyárba. Ez tartott két, három vagy négy hétig (a turnusok hossza idővel alakult, változott). Ki vehette igénybe? A kohászati dolgozók közül elvileg bárki, elsősorban a fizikai munkát végzők kapták a lehetőséget, de bőven belefértek olykor az irodisták is. A feltétel, azaz a (részben) orvosi beutalóhoz szükséges jellemző az volt, hogy az illető lestrapált, fáradt, sovány legyen, akinek már a mindennapi munkaképességét veszélyezteti, hogy nem elég erős, nem elég kipihent. Emiatt volt fontos a vállalat, azaz végeredményben az állam – hiszen ne feledjük, a sztori szerint a szocializmus idejében vagyunk – számára, hogy a delikvenseket felerősítse, felhizlalja. Szó szerint értve utóbbit is: naponta mérték a testsúlyt, a rendszeres orvosi állapotfelmérés mellett.
Később üdülő lett, majd eladó magántulajdon, mára rendeződött a sorsa
Mindezen történet majdhogynem titkosnak minősíthető: alig van róla adat, történeti leírás, szakmai elemzés. A kevés feltáró anyag egyike a jelen cikkünk alapját is képező mini-tanulmány, amit Karlaki Orsolya kutató jegyez, és ami az Utánam, srácok! című 2014-es tanulmánykötetben jelent meg. (A tíz évvel ezelőtti kiadvány természetesen nem azonos a korabeli Berkes Péter-regénnyel, ugyanakkor a cím sem véletlenül utal az 1975-ös tévésorozatra, annak korát, a korabeli miskolci életet idézi meg és dokumentálja. A könyv alcíme: Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiből – A Célváros II.) A furcsa intézmény alig ismert históriája a könyv megjelenésekor az országos sajtó érdeklődését is felkeltette, az annak idején született riportban napjainkbeli fotó is látható a helyszínről, épületről. Jelen cikkünk illusztrációi pedig a kötetből származnak, oldalképek fotói.
A színhelyként szolgáló tapolcai épület, ha jól sikerül azonosítanunk, az Enyedi utcában ma is megtalálható telken álló ingatlan, a Google-térkép alapján felismerhető. A hetvenes évekbeli szanatórium-bezárást követően egy ideig állítólag még gyári üdülőként szolgált (nem a helyieknek, hanem „baráti országokbeli” partnercégek ide utalt dolgozói számára), később értelemszerűen magántulajdonba vándorolt át; például a 2015-ös, fent idézett miskolci riport mint eladó ingatlan utal rá, a mai Google-ös kép szerint van gazdája, szépen fel- és átalakították mára (a néhai LKM-es épületegyüttes mindkét tagját).
Az akkori vezérigazgató ötlete lehetett
A Karlaki Orsolya által megszólaltatott interjúalanyok visszaemlékezése szerint az egész szanatórium-kezdeményezés Valkó Mártontól, a Lenin Kohászati Művek 1953-64 közötti vezérigazgatójától származott, talán az ő személyes franciaországi tapasztalatai nyomán. Az említett tanulmány így írja le a korabeli körülményeket és szabályokat:
Családi albumokból előkerülő régi képek: borostyánnal futtatott ház előtt nyugágyban üldögélő fiatal férfiak, vagy a rádió előtt egyen-rózsáspongyolában mosolygó hölgyek. (...) Egy 1965-ös gyári kiadvány már említi mint a szociális és egészségvédelmi terület egyik vívmányát.
„Az egészségvédelem érdekében védőételeket és védőitalokat, valamint díjmentes munkaruhát bocsátanak rendelkezésre. Éjszakai szanatóriumot is rendszeresítettek. Az egészségileg rászoruló dolgozók kéthetenkénti váltással, munkaidő után a gyönyörű fekvésű Görömböly-Tapolcán felállított éjjeli szanatóriumba vonulnak, s ott orvosi felügyelet mellett a másnapi munkakezdésig pihennek.” (az idézett gyári kiadványból vett ismertető)
A cél ugyan a dolgozók fizikai állapotának feljavítása volt, ám nem mentették fel őket a munkavégzés alól. Műszakból jártak ide pihenni. A könnyítést az jelentette, hogy erre az időszakra állandó délelőttös beosztásban voltak, vagyis 14.00 óra után érkeztek a szanatóriumba és reggel 6.00-kor, mikor fújt a gyár, már a posztjukon kezdték a munkát. A beutalást rászorultsági alapon a helyi üzemorvos, szakszervezet, üzemi tanács, nőtanács, stb. javasolhatta. Akinek felajánlották, többnyire élt a lehetőséggel, elég népszerű juttatás volt. Ám nem volt kötelező elfogadni, ha valaki nem tudta egyéb, otthoni teendői miatt megoldani a bentlakást.
A beutalt dolgozók délutánjaikat állandó orvosi és nővéri felügyelet mellett pihenéssel, társas tevékenységgel, bőséges étkezéssel töltötték, a kor színvonalához mérten szállodai körülmények között. Hiszen itt elsősorban olyan munkások pihentek, kiknek az életkörülményei elmaradtak a szanatórium nyújtotta színvonaltól: pár ágyas szobák, zuhanyzók, napi többszöri étkezés, tévé, rádió, könyvtár, kert.
A kötetbeli fejezet a következő meglátással zárul, amit az egyik interjúalany – maga is az intézmény 60-70-es évekbeli gondozottja egy ideig – fogalmazott meg a kutató mikrofonja előtt:
„Ha volna rá pénz, lehetne csinálni, mert sok emberre ráfér munka mellett egy kis pihenés, mert nagyon idegesek az emberek. Nagyon sok embernek elférne. Inkább idegileg vannak tönkre ma az emberek, mint fizikailag. De miből? Hol? Meg ki?”
Persze, egy pillanatra se feledjük: mindez véletlenül sem 2025-ről szól! Hanem az-50-60 évvel ezelőtti időkről.
