Miskolc éjszakai szanatóriumába hízni jártak a munkások, de történt ott még bőven más is – fotókkal

El tudnánk hasonló képzelni napjainkban? Ha ilyen-olyan munkahelyen dolgozókat megkérdeznénk róla, biztosan sokan mondanák: de jó lenne! Szívesen mennénk! Amikor fél évszázaddal ezelőtt a diósgyőri kohászat munkavállalóit kérdezték, ők is zömében igent mondtak a lehetőségre. Naná, két hét éjszakai szanatóriumban Tapolcán, ingyen?

Hogy mi volt ebben a titokzatosnak tűnő épületben? Éjszakai szanatórium?!

Forrás: Utánam, srácok! (2014, Észak-Keleti Átjáró Egyesület)

Délutántól hajnalig az éjszakai szanatórium szolgáltatásait élvezhették

Az éjszakai szanatórium Miskolctapolcán műköködött, pontos adat nincs az üzemelés időtartamáról, de az 1960-es évek elején már létezett, és minden jel szerint 1976-ban zárta be a kapuit. Egy második világháborút megelőzően épült villában alakították ki a különleges – talán az országban is egyedülálló?! – intézményt, amiben az (akkori nevén) LKM dolgozói szállhattak meg. Méghozzá úgy, hogy a munkaidő végeztével busz vitte őket csoportosan ki az egészségügyi ellátó egységbe, ott egész délután pihenhettek, kikapcsolódhattak, bőségesen ebédeltek és vacsoráztak, majd nyugodt alvást követően reggel 6-ra már mentek vissza a gyárba. Ez tartott két, három vagy négy hétig (a turnusok hossza idővel alakult, változott). Ki vehette igénybe? A kohászati dolgozók közül elvileg bárki, elsősorban a fizikai munkát végzők kapták a lehetőséget, de bőven belefértek olykor az irodisták is. A feltétel, azaz a (részben) orvosi beutalóhoz szükséges jellemző az volt, hogy az illető lestrapált, fáradt, sovány legyen, akinek már a mindennapi munkaképességét veszélyezteti, hogy nem elég erős, nem elég kipihent. Emiatt volt fontos a vállalat, azaz végeredményben az állam – hiszen ne feledjük, a sztori szerint a szocializmus idejében vagyunk – számára, hogy a delikvenseket felerősítse, felhizlalja. Szó szerint értve utóbbit is: naponta mérték a testsúlyt, a rendszeres orvosi állapotfelmérés mellett.

Karlaki Orsolya tanulmányának indítóoldala a 2014-ben megjelent könyvben

Forrás: Utánam, srácok! (2014, Észak-Keleti Átjáró Egyesület)

Később üdülő lett, majd eladó magántulajdon, mára rendeződött a sorsa

Mindezen történet majdhogynem titkosnak minősíthető: alig van róla adat, történeti leírás, szakmai elemzés. A kevés feltáró anyag egyike a jelen cikkünk alapját is képező mini-tanulmány, amit Karlaki Orsolya kutató jegyez, és ami az Utánam, srácok! című 2014-es tanulmánykötetben jelent meg. (A tíz évvel ezelőtti kiadvány természetesen nem azonos a korabeli Berkes Péter-regénnyel, ugyanakkor a cím sem véletlenül utal az 1975-ös tévésorozatra, annak korát, a korabeli miskolci életet idézi meg és dokumentálja. A könyv alcíme: Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiből – A Célváros II.) A furcsa intézmény alig ismert históriája a könyv megjelenésekor az országos sajtó érdeklődését is felkeltette, az annak idején született riportban napjainkbeli fotó is látható a helyszínről, épületről. Jelen cikkünk illusztrációi pedig a kötetből származnak, oldalképek fotói.