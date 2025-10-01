1 órája
Miskolc a világ élvonalában: díjat nyert a bükki gasztroforradalom
Miskolc felkerült a fenntartható turizmus világtérképére, miután a Green Destinations szakmai zsűrije a várost a világ 100 legjobb kezdeményezése közé emelte. A díjat az Ehető Erdő program hozta el, amely a Bükk kincseit gasztronómiai élménnyé formálja.
Egyedülálló gasztronómiai élményprogram a Bükkben
Forrás: Facebook/Hello Miskolc
Fotó: Horvath Csongor
Miskolc rangos elismerést kapott, amely igazolja, hogy a város képes világszinten is példát mutatni abban, hogyan lehet a természetet, a gasztronómiát és az aktív turizmust fenntartható turisztikai termékké összekapcsolni. Ez az Ehető Erdő program.
Bükk az asztalon: szárnyal a gasztroturizmus az Ehető Erdőnek köszönhetően
Az Ehető Erdő program Miskolc új turisztikai arculatának egyik alappillére. A „Miskolc, a Bükk városa” koncepció keretében helyi közösségek – séfek, borászok, szállásadók, erdészek és kreatív szakemberek – összefogásával valósul meg a kezdeményezés, amely a vadon gyűjthető alapanyagokat (gombák, bogyók, gyógynövények, vadhús) gasztronómiai élményekké formálja. A séta, kóstoló, tematikus vacsora és helyi vendéglátóhelyek együtt teremtik meg az élményt.
Zászlóshajó programok egész évben
A Taste of Bükk vacsorasorozat, az Erdei GasztroExpressz kisvonatos túra, a Végállomás bistro&wine különleges fogásai, valamint az Avasi Borangolás mind olyan események, amelyek az év minden szakaszában új élményt kínálnak. A Hotel Palota Lillafüred – a térség első Good Travel Seal minősítésű szállodája – kiemelt helyszíne a programnak, míg Bózsó Gyula a kezdeményezés motorja.
Nemzetközi elismerés, helyi büszkeség
A pályázati anyag kidolgozását és a fenntarthatósági kritériumok szerinti önértékelést a Visit Miskolcot működtető MIDMAR Nonprofit Kft. végezte, az InnoTime Hungary Kft. szakmai támogatásával - számolt be a sikerről a Hello Miskolc turisztikai oldal. Fekete-Angyal Enikő, a MIDMAR ügyvezetője szerint a siker azt bizonyítja, hogy az alulról építkező, átgondolt és szakmailag megalapozott fejlesztések nemcsak hatékonyak, hanem világszinten is példamutatók lehetnek.
Hamarosan itt a következő lehetőség a gasztroélményre
Az Ehető Erdő élményprogram nemcsak elismerést hozott Miskolcnak, hanem bárki számára kipróbálható: legközelebb október 18-án indul az Erdei Gasztroexpressz, amelyre a miskolci Tourinform oldalán lehet jelentkezni.
