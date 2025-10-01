Miskolc a világ élvonalában: díjat nyert a bükki gasztroforradalom

Zászlóshajó programok egész évben

A Taste of Bükk vacsorasorozat, az Erdei GasztroExpressz kisvonatos túra, a Végállomás bistro&wine különleges fogásai, valamint az Avasi Borangolás mind olyan események, amelyek az év minden szakaszában új élményt kínálnak. A Hotel Palota Lillafüred – a térség első Good Travel Seal minősítésű szállodája – kiemelt helyszíne a programnak, míg Bózsó Gyula a kezdeményezés motorja.

Nemzetközi elismerés, helyi büszkeség

A pályázati anyag kidolgozását és a fenntarthatósági kritériumok szerinti önértékelést a Visit Miskolcot működtető MIDMAR Nonprofit Kft. végezte, az InnoTime Hungary Kft. szakmai támogatásával - számolt be a sikerről a Hello Miskolc turisztikai oldal. Fekete-Angyal Enikő, a MIDMAR ügyvezetője szerint a siker azt bizonyítja, hogy az alulról építkező, átgondolt és szakmailag megalapozott fejlesztések nemcsak hatékonyak, hanem világszinten is példamutatók lehetnek.

Hamarosan itt a következő lehetőség a gasztroélményre

Az Ehető Erdő élményprogram nemcsak elismerést hozott Miskolcnak, hanem bárki számára kipróbálható: legközelebb október 18-án indul az Erdei Gasztroexpressz, amelyre a miskolci Tourinform oldalán lehet jelentkezni.

