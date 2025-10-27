23 perce
Eltemették a tragikusan fiatalon elhunyt volt országgyűlési képviselőt - képek
A Jobbik egykori borsodi országgyűlési képviselője 51 éves korában hunyt el. Egyed Zsolt temetése hétfőn volt Miskolcon.
Gyászolók kísérték utolsó útjára Egyed Zsoltot
Fotó: Vajda János
Néhány nappal ezelőtt Sneider Tamás – egykori jobbikos országgyűlési képviselő, a Parlament egykori alelnöke – közösségi oldalán számolt be arról, hogy elhunyt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője. A gyászhír váratlanul érkezett.
Egyed Zsoltot a miskolci Mindszenti temetőben hétfőn kísérték utolsó útjára családtagjai, barátai, jobbikos politikustársai.
Egyed Zsolt: A gyászhír mindenkit megrázott
"Életvidám, humoros bajtárs volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és számos előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért és a bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte" – írta a gyászhírben, ami futótűzként terjed a közösségi médiában.