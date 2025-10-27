október 27., hétfő

Gyászhír

3 órája

Eltemették a tragikusan fiatalon elhunyt volt országgyűlési képviselőt - képek

A Jobbik egykori borsodi országgyűlési képviselője 51 éves korában hunyt el. Egyed Zsolt temetése hétfőn volt Miskolcon.

Boon.hu
Eltemették a tragikusan fiatalon elhunyt volt országgyűlési képviselőt - képek

Gyászolók kísérték utolsó útjára Egyed Zsoltot

Fotó: Vajda János

Néhány nappal ezelőtt Sneider Tamás – egykori jobbikos országgyűlési képviselő, a Parlament egykori alelnöke – közösségi oldalán számolt be arról, hogy elhunyt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője. A gyászhír váratlanul érkezett. 

Egyed Zsolt temetése
Egyed Zsolt ravatala a Mindszenti temetőben
Fotó: Vajda János

Egyed Zsoltot a miskolci Mindszenti temetőben hétfőn kísérték utolsó útjára családtagjai, barátai, jobbikos politikustársai. 

Egyed Zsolt temetése

Fotók: Vajda János

Egyed Zsolt: A gyászhír mindenkit megrázott 

"Életvidám, humoros bajtárs volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és számos előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért és a bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte" – írta a gyászhírben, ami futótűzként terjed a közösségi médiában.

