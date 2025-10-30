44 perce
Diagnosztikai berendezéseket kapott az Edelényi kórház
Egy CT-t és az úgynevezett EBUS-berendezéssel bővült az egyik borsodi egészségügyi intézmény készülék-állománya. Az Edelényi Kórházban maga a gazdasági miniszter adta át és avatta fel az új eszközöket.
Az Edelényi Kórházban csütörtökön ünnepélyes körülmények közepette, a fejlesztést történelmi eseményként aposztrofálva adták át a rendeltetésének a kormányzati fejlesztés keretében beszerzett két új diagnosztikai berendezést.
Az Edelényi Kórház két új diagnosztikai berendezése
A mérföldkő kifejezést a térség országgyűlési képviselője, a történelmi esemény minősítést pedig az intézmény igazgatója használta a fejleményre a köszöntők során. Az ünnepi eseményen ugyanis jelen volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszteren kívül Demeter Zoltán parlamenti képviselő is, valamint Zsákai Zsolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Szabó Melinda az Edelényi Kórház vezetőjeként, továbbá Fischer Ferdinánd, tavaly hivatalba lépett edelényi polgármester is.
A mostani aktust Zsákai Zsolt úgy jellemezte, mint ami „túlmutat egyetlen fejlesztésen”. Mint mondta, a megyei kórház és a hozzá tartozó intézmények hálózata vezetése azon dolgozik, hogy összehangolt egységben működjön az egészségügyi ellátórendszer a térségben, „hogy mindenhol mindenki azonos minőségű ellátást kapjon”. Jelezte, hogy hamarosan Ózd és Sátoraljaújhely kórházai egy-egy, míg Miskolc központi intézménye két CT-berendezéssel fognak gazdagodni.
– Igaz mérföldkő – jelentette ki az avatáson Demeter Zoltán. – Olyan diagnosztikai lehetőségek válnak elérhetővé helyben, amilyenek eddig csak a megyeszékhelyen vagy más nagyvárosban. Az a cél, hogy ne kelljen a betegeknek hosszú heteket-hónapokat várni, ne kelljen messzire utazniuk, mikor az életük, egészségük múlik egy vizsgálaton. A magyar kormány az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére, hogy minden ember hozzáférhessen. Ez nemzeti ügy.
A kedvezményezett kórházigazgató elmondta, a most átadott és üzembe állított CT – ami 40 millió forintba került – Siemens gyártmányú, olyan belső testi vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszköz, amit a daganatok, vérzések feltárása tekintetében használhatnak majd az orvosaik, fontos sürgősségi esetekben. Szabó Melinda az EBUS-berendezést úgy mutatta be, mint olyan ultrahang-készülék, amit a légutak, nyirokcsomók vizsgálatánál hasznos, a tüdőrák, tüdőfertőzés, ciszták diagnosztizálásában. Hogy ez most beindulhat Edelényben, megfogalmazása szerint történelmi esemény.
– A nemzeti kormány évről évre többet költ az egészségügyre, beleértve az intézményfenntartást és az innovációt – ezek már Nagy Márton miniszter szavai. – Ma már háromszor annyi az erre fordított költségvetési forrás, mint a legutolsó baloldali kormány idején. Sok tucatnyi rendelőintézet, mentőállomás újult meg vagy épült újonnan. Több az egészségügyi dolgozó, többet költünk a fizetésükre. És mindennek eredményeképpen többet élnek a magyar emberek egészségben, mint az európai átlag. A várólisták is rövidebbek nálunk, mint a legtöbb más országban.
Új diagnosztikai eszközökkel bővült az Edelényi Koch Róbert Kórház és RendelőintézetFotók: Vajda János
Néhány hónappal ezelőtt hasonló fejleményről számolhatott be ugyanebből az intézményből a Boon.hu: