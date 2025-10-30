Diagnosztikai berendezéseket kapott az Edelényi kórház

Az Edelényi Kórházban csütörtökön ünnepélyes körülmények közepette, a fejlesztést történelmi eseményként aposztrofálva adták át a rendeltetésének a kormányzati fejlesztés keretében beszerzett két új diagnosztikai berendezést.

Demeter Zoltán, Nagy Márton, Szabó Melinda és Zsákai Zsolt átvágják a szalagot az edelényi kórházban

Fotó: Vajda János

Az Edelényi Kórház két új diagnosztikai berendezése

A mérföldkő kifejezést a térség országgyűlési képviselője, a történelmi esemény minősítést pedig az intézmény igazgatója használta a fejleményre a köszöntők során. Az ünnepi eseményen ugyanis jelen volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszteren kívül Demeter Zoltán parlamenti képviselő is, valamint Zsákai Zsolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Szabó Melinda az Edelényi Kórház vezetőjeként, továbbá Fischer Ferdinánd, tavaly hivatalba lépett edelényi polgármester is.

A mostani aktust Zsákai Zsolt úgy jellemezte, mint ami „túlmutat egyetlen fejlesztésen”. Mint mondta, a megyei kórház és a hozzá tartozó intézmények hálózata vezetése azon dolgozik, hogy összehangolt egységben működjön az egészségügyi ellátórendszer a térségben, „hogy mindenhol mindenki azonos minőségű ellátást kapjon”. Jelezte, hogy hamarosan Ózd és Sátoraljaújhely kórházai egy-egy, míg Miskolc központi intézménye két CT-berendezéssel fognak gazdagodni.

– Igaz mérföldkő – jelentette ki az avatáson Demeter Zoltán. – Olyan diagnosztikai lehetőségek válnak elérhetővé helyben, amilyenek eddig csak a megyeszékhelyen vagy más nagyvárosban. Az a cél, hogy ne kelljen a betegeknek hosszú heteket-hónapokat várni, ne kelljen messzire utazniuk, mikor az életük, egészségük múlik egy vizsgálaton. A magyar kormány az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére, hogy minden ember hozzáférhessen. Ez nemzeti ügy.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Fotó: Vajda János

A kedvezményezett kórházigazgató elmondta, a most átadott és üzembe állított CT – ami 40 millió forintba került – Siemens gyártmányú, olyan belső testi vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszköz, amit a daganatok, vérzések feltárása tekintetében használhatnak majd az orvosaik, fontos sürgősségi esetekben. Szabó Melinda az EBUS-berendezést úgy mutatta be, mint olyan ultrahang-készülék, amit a légutak, nyirokcsomók vizsgálatánál hasznos, a tüdőrák, tüdőfertőzés, ciszták diagnosztizálásában. Hogy ez most beindulhat Edelényben, megfogalmazása szerint történelmi esemény.