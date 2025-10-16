október 16., csütörtök

Piac

42 perce

Újra megtelt élettel a Vásártér Edelényben. Nagy siker volt az őszi vásári forgatag

A Vásártér október 16-án, csütörtökön gazdag kínálattal és pezsgő hangulattal várta az érdeklődőket. Edelény egyik legnépszerűbb közösségi eseménye, a havonta visszatérő Kirakodó Vásár.

Galambos Eszter
Edelény Vásárterén a látogatók friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett ruházati termékek, háztartási eszközök, szerszámok, kisgépek és kézműves portékák között válogathattak.

Edelény
Edelény vásárterén sok finomság is kapható 
Forrás: Edelény Város Önkormányzata 

A vásár azonban nemcsak a vásárlásról szólt. A program közösségi élményt, találkozási lehetőséget és őszi hangulatot kínált mindazoknak, akik fontosnak tartják a helyi értékek megőrzését és a személyes kapcsolatokat.

Edelény népszerű programja folytatódik

A következő vásárnapok időpontjai: november 20. és december 18.

A teljes vásárnaptár elérhető www.edeleny.hu/varos/vasarnapok oldalon.

Edelény Város Önkormányzata által szervezett rendezvényen a friss áruk, a közösség és a jó hangulat mindig garantált.

 

