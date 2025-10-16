Újra megtelt élettel a Vásártér Edelényben. Nagy siker volt az őszi vásári forgatag

Edelény Vásárterén a látogatók friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett ruházati termékek, háztartási eszközök, szerszámok, kisgépek és kézműves portékák között válogathattak.

Edelény vásárterén sok finomság is kapható

Forrás: Edelény Város Önkormányzata

A vásár azonban nemcsak a vásárlásról szólt. A program közösségi élményt, találkozási lehetőséget és őszi hangulatot kínált mindazoknak, akik fontosnak tartják a helyi értékek megőrzését és a személyes kapcsolatokat.