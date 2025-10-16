2 órája
Újra megtelt élettel a Vásártér Edelényben. Nagy siker volt az őszi vásári forgatag
A Vásártér október 16-án, csütörtökön gazdag kínálattal és pezsgő hangulattal várta az érdeklődőket. Edelény egyik legnépszerűbb közösségi eseménye, a havonta visszatérő Kirakodó Vásár.
Forrás: Edelény Város Önkormányzata
Edelény Vásárterén a látogatók friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett ruházati termékek, háztartási eszközök, szerszámok, kisgépek és kézműves portékák között válogathattak.
A vásár azonban nemcsak a vásárlásról szólt. A program közösségi élményt, találkozási lehetőséget és őszi hangulatot kínált mindazoknak, akik fontosnak tartják a helyi értékek megőrzését és a személyes kapcsolatokat.
Edelény népszerű programja folytatódik
A következő vásárnapok időpontjai: november 20. és december 18.
A teljes vásárnaptár elérhető www.edeleny.hu/varos/vasarnapok oldalon.
Edelény Város Önkormányzata által szervezett rendezvényen a friss áruk, a közösség és a jó hangulat mindig garantált.
