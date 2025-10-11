Őszi élmények várnak Edelényben

Edelény és környéke különleges kirándulóhelyekkel várja a látogatókat.

Edelény számtalan látnivalót tartogat

Fotó: Berentés Ágnes

A Bányászati Bemutatóközpont egész évben nyitva áll, de az őszi időszakban különösen hangulatos célpont mindazoknak, akik élményt, történelmet és kikapcsolódást keresnek.

A Bányászati Bemutatóközpont nemcsak múltidéző helyszín, hanem élő emlékezet – ahol a bányászok történetei újra életre kelnek, és ahol a látogatók részesei lehetnek Edelény örökségének

– fogalmazott Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere.

A Bányászati Bemutatóközpont egy igazi kuriózum

A központban eredeti bányászati eszközök, archív dokumentumok, tematikus installációk és digitális tartalmak segítik a látogatókat abban, hogy közelebb kerüljenek a térség ipari múltjához – mindezt modern, családbarát környezetben: