59 perce
Őszi élmények várnak Edelényben
A Bányászati Bemutatóközpontot és a környék kincseinek felfedezése igazi őszi kikapcsolódást ígér. Edelény a régió egyik legkülönlegesebb kulturális helyszíne.
Edelény számtalan élményt tartogat
Forrás: Edelény Város Önkormányzata
Edelény és környéke különleges kirándulóhelyekkel várja a látogatókat.
A Bányászati Bemutatóközpont egész évben nyitva áll, de az őszi időszakban különösen hangulatos célpont mindazoknak, akik élményt, történelmet és kikapcsolódást keresnek.
A Bányászati Bemutatóközpont nemcsak múltidéző helyszín, hanem élő emlékezet – ahol a bányászok történetei újra életre kelnek, és ahol a látogatók részesei lehetnek Edelény örökségének
– fogalmazott Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Bányászati Bemutatóközpont egy igazi kuriózum
A központban eredeti bányászati eszközök, archív dokumentumok, tematikus installációk és digitális tartalmak segítik a látogatókat abban, hogy közelebb kerüljenek a térség ipari múltjához – mindezt modern, családbarát környezetben:
- Hangulatos, fedett kiállítótér – esős napokra is ideális
- Kiváló kiegészítő program a természetjárás vagy kastélylátogatás mellé
- Iskolai csoportoknak, családoknak és egyéni látogatóknak egyaránt ajánlott
- A központ közelében több pihenőhely, étkezési lehetőség és parkoló is elérhető
Edelény megújult, új korszakba lépett a város - a Császtai Búcsúban jártunk (fotók, videó)
Edelény környékén számtalan látnivaló van
A Bányászati Bemutatóközpont meglátogatását érdemes összekötni a környék további kulturális és történelmi látnivalóival:
- Az Edelényi Kastélysziget barokk pompája és interaktív kiállításai
- A Borsodi Tájház, ahol a népi építészet és hagyományos életmód elevenedik meg
- A Borsodi Vár, amely a térség középkori múltjáról mesél lenyűgöző panorámával
Rekordokat döntött az idei szeptember. Emlékszik még milyen meleg volt?
Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
Ez a betegség jó eséllyel gyógyítható! Mutatjuk miről szól a rózsaszín hónap