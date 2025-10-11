október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Őszi élmények várnak Edelényben

Címkék#Edelényi Bányász#őszi program#edelény

A Bányászati Bemutatóközpontot és a környék kincseinek felfedezése igazi őszi kikapcsolódást ígér. Edelény a régió egyik legkülönlegesebb kulturális helyszíne.

Boon.hu
Őszi élmények várnak Edelényben

Edelény számtalan élményt tartogat

Forrás: Edelény Város Önkormányzata

Edelény és környéke különleges kirándulóhelyekkel várja a látogatókat.

Edelény
Edelény számtalan látnivalót tartogat
Fotó: Berentés Ágnes

A Bányászati Bemutatóközpont egész évben nyitva áll, de az őszi időszakban különösen hangulatos célpont mindazoknak, akik élményt, történelmet és kikapcsolódást keresnek.

A Bányászati Bemutatóközpont nemcsak múltidéző helyszín, hanem élő emlékezet – ahol a bányászok történetei újra életre kelnek, és ahol a látogatók részesei lehetnek Edelény örökségének 

– fogalmazott Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Bányászati Bemutatóközpont egy igazi kuriózum

A központban eredeti bányászati eszközök, archív dokumentumok, tematikus installációk és digitális tartalmak segítik a látogatókat abban, hogy közelebb kerüljenek a térség ipari múltjához – mindezt modern, családbarát környezetben:

  • Hangulatos, fedett kiállítótér – esős napokra is ideális
  • Kiváló kiegészítő program a természetjárás vagy kastélylátogatás mellé
  • Iskolai csoportoknak, családoknak és egyéni látogatóknak egyaránt ajánlott
  • A központ közelében több pihenőhely, étkezési lehetőség és parkoló is elérhető

Edelény környékén számtalan látnivaló van

A Bányászati Bemutatóközpont meglátogatását érdemes összekötni a környék további kulturális és történelmi látnivalóival:

  • Az Edelényi Kastélysziget barokk pompája és interaktív kiállításai
  •  A Borsodi Tájház, ahol a népi építészet és hagyományos életmód elevenedik meg
  • A Borsodi Vár, amely a térség középkori múltjáról mesél lenyűgöző panorámával

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu