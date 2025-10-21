Üzleti reggelivel erősítették az együttműködést - a sportos munkatárs egészségesebb

A DVTK és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) még 2024 novemberében kötött megállapodása szerint cél, hogy a felek tevékenysége még szorosabban összekapcsolódjon a magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása érdekében.

A BOKIK – DVTK Üzleti Reggelit első alkalommal szervezték meg

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A partnerség ugyanis hozzájárulhat mindkét szervezet pozíciójának erősítéséhez, és segítheti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye gazdasági, társadalmi és sportéletének fejlődését. A szakmai és gazdasági célokon túl a vállalkozások bevonásával tovább erősödhet a közösségi összetartozás, a helyi identitás érzése és a lokálpatriotizmus.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A BOKIK – DVTK üzleti reggeli előnyt és értéket teremt mindkét fél számára

A program kezdetén Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

Azt gondolom, hogy minden jól működő üzleti modell alapja az lehet, hogyha az együttműködés mindkét fél számára előnyt és értéket teremt. Az ilyen kapcsolatok nem csupán anyagi gyarapodáshoz, hanem valódi partnerséghez és szimbiózishoz is vezetnek. Csak támogatni tudom, az ilyen találkozók létrejöttét, köszönet érte Bihall Tamásnak, a DVTK-nak, Balogh Józsefnek, és mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte ezt az eseményt. Azt gondolom, hogy minden ilyen találkozóból új partneri kapcsolatok születhetnek

– hangsúlyozta a polgármester.