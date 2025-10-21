2 órája
Üzleti reggelivel erősítették az együttműködést - a sportos munkatárs egészségesebb
A kis- és középvállalkozások és a DVTK multisportklub közötti partnerség előnyeire hívták fel a figyelmet az október 21-én, kedden megrendezett eseményen. A BOKIK – DVTK Üzleti Reggelit első alkalommal szervezték meg, hagyományteremtő célzattal.
Üzleti reggelivel erősítették meg az együttműködést
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A DVTK és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) még 2024 novemberében kötött megállapodása szerint cél, hogy a felek tevékenysége még szorosabban összekapcsolódjon a magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása érdekében.
A partnerség ugyanis hozzájárulhat mindkét szervezet pozíciójának erősítéséhez, és segítheti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye gazdasági, társadalmi és sportéletének fejlődését. A szakmai és gazdasági célokon túl a vállalkozások bevonásával tovább erősödhet a közösségi összetartozás, a helyi identitás érzése és a lokálpatriotizmus.
A BOKIK – DVTK üzleti reggeli előnyt és értéket teremt mindkét fél számára
A program kezdetén Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.
Azt gondolom, hogy minden jól működő üzleti modell alapja az lehet, hogyha az együttműködés mindkét fél számára előnyt és értéket teremt. Az ilyen kapcsolatok nem csupán anyagi gyarapodáshoz, hanem valódi partnerséghez és szimbiózishoz is vezetnek. Csak támogatni tudom, az ilyen találkozók létrejöttét, köszönet érte Bihall Tamásnak, a DVTK-nak, Balogh Józsefnek, és mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte ezt az eseményt. Azt gondolom, hogy minden ilyen találkozóból új partneri kapcsolatok születhetnek
– hangsúlyozta a polgármester.
Együttműködés a DVTK és a BOKIK között 10.21.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Cél a sportosabb és így egészségesebb munkatárs
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is örömét fejezte ki az esemény kapcsán.
A cél az teljesen egyértelmű, segítsük a cégeket, hogy a munkatársaik egészségesebbek, sportosabbak legyenek és ezzel fokozni tudják a teljesítményüket, a nem könnyű mindennapokban. Az is fontos cél, hogy a sport világával olyan kapcsolatba kerüljenek a régió vállalkozásai, ami mindannyiunk boldogulását segítheti, eredményeit erősítheti. Ennek elérésére döntöttünk úgy, hogy indítsunk egy üzleti reggelivel.
– emelte ki a beszédében az elnök, majd hozzátette, hogy külön öröm számára, hogy kiváló sportolók is jelen vannak az eseményen.
A programon a DVTK részéről Dr. Világi Péter kommunikációs igazgató, és Dr. Szabó Éva értékesítési menedzser előadásait hallgathatták meg a jelenlévők. Dr.Világi Péter beszélt a klub múltjáról, a jelenkor eredményeiről és a jövőbeli elképzelésekről is. Dr. Szabó Éva értékesítési menedzser előadásában részletesen kitért arra hogy a kis- és középvállalkozások és a DVTK multisportklub közötti partnerségnek milyen lehetséges módozatai vannak és azok milyen előnyökkel járhatnak.
Élsportolók is jelen voltak
A programon részt vettek a kis- és középvállalatok képviselői. A program kezdetén külön köszöntötték a támogatókat, többek között Balogh Józsefet, a Mercedes-Benz miskolci márkaképviseletének ügyvezetőjét, Rónai Attilát, a HunTherm tulajdonos-ügyvezetőjét, Barkóczy Pétert, a Fux Zrt. cégvezetőjét illetve a kiemelkedő eredményeket elért sportolókat, Guzi Blankát, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai 4. helyezett öttusázót, Egri Klaudiát, a DVTK röplabda együttesének csapatkapitányát, Apatóczky Mátét, a DVTK kézilabdacsapatának edzőjét.