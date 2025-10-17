október 17., péntek

Hedvig névnap

16°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne dőljön be!

42 perce

Milliós számla a semmire Miskolcon? Maffiamódszerekkel vernek át a kamu duguláselhárítók, itt az élő példa!

Címkék#tippek-tanácsok#duguláselhárító#csaló#Miskolc#Avas

Hogyan ismerjük fel a csaló szakembereket és hol találhatunk valóban megbízható helyi szerelőt? Nemrég Szabolcsban három csaló duguláselhárító több millió forintot csalt ki gyanútlan áldozataitól. A debreceni rendőrség lecsapott rájuk, a figyelmeztetés most Miskolc és Borsod lakóinak szól.

Bahor-Juhász Ágnes
Milliós számla a semmire Miskolcon? Maffiamódszerekkel vernek át a kamu duguláselhárítók, itt az élő példa!

A duguláselhárító bűnbanda volt, akitől több millió forintot követelt az el nem végzett munkáért

Forrás: MW

Az utóbbi hetekben komoly figyelmeztetés érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. Három férfi duguláselhárítást vállalt, de a megrendelőktől milliós összegeket csaltak ki. Bár a honlapjukon korrekt árakat hirdettek, a munka végén 10–20-szoros díjat követeltek, egy áldozaton akár 3,3 millió forintot is „behajtottak” munkadíjként. A rendőrség több millió forintot foglalt le a duguláselhárító bűnbanda tagjaitól, és az ügyben üzletszerű csalás és zsarolás miatt folyik eljárás.

duguláselhárító bűnbanda kezén a bilincs
Szabolcsban szerencsére véget vetettek a rendőrök a csaló duguláselhárító bűnbanda ámokfutásnak  Forrás: police.hu

A történet Miskolc és Borsod lakóinak is szól: a csalók nem ismernek határokat, és sokszor helyi vagy online hirdetésekben próbálják megtéveszteni az embereket. Fontos tehát tudni, hogyan kerülhetjük el a hasonló veszélyt.

Mire figyeljünk duguláselhárító hívásakor?

  • Előre egyeztetett ár: Ha az azonnali munkavégzés után hirtelen többszörös összeget követelnek, az gyanús.
  • Azonosítható cég: Keressünk telefonszámot, címjegyzéket, és ellenőrizzük a cég hivatalos regisztrációját.
  • Vélemények és ajánlások: Olvassuk el a korábbi ügyfelek értékeléseit, kérjünk személyes ajánlást ismerősöktől.
  • Ne engedjünk be ismeretleneket: Az otthonba történő azonnali belépés kockázatos, főleg, ha az idegen nyomást gyakorol a gyors fizetésre.

Mennyibe kerül ma Miskolcon egy normál duguláselhárítás? 

Általában egy egyszerű lefolyótisztítás 15–25 ezer forint körül mozog, bonyolultabb csőtörés vagy csatornaelzáródás esetén 40–60 ezer forint, hétvégi vagy ünnepnapi kiszállással 10–20 százalék felár is előfordulhat. Azonban Miskolcon léteznek olyan helyi vállalkozások, mint az Avasi Szerelvénybolt, ahol hétvégi kiszállás felár nélkül lehetséges, és a tulajdonos személyesen garantálja a minőséget és megbízhatóságot.

Megbízható helyi szakember

Nemes Zoltán, az Avasi Szerelvénybolt tulajdonosa több mint 23 éve szolgálja az Avas lakóit, és ügyfélkörét családként kezeli, ahogy arról korábban írtunk portálunkon. A „Hívja Zolit” szlogen már szinte szállóigévé vált: a csaptelepektől kezdve a teljes duguláselhárításig minden munkát pontosan és korrekt áron végeznek. Hétvégén is rendelkezésre állnak, felár nélkül.

Tippek, hogyan ne váljunk áldozattá

  • Mindig ellenőrizzük a hirdetést, telefonszámot és cégadatokat.
  • Kérjünk előre árajánlatot írásban.
  • Ha valami gyanús, szakítsuk meg a kapcsolatot, és értesítsük a rendőrséget.
  • Figyeljük a család idősebb tagjait, akik a leggyakoribb célpontok.

A szabolcsi eset rávilágít, mennyire fontos a körültekintés duguláselhárító hívásakor. Miskolc és Borsod megye lakóinak érdemes helyi, ellenőrzött szakembert választani, és tájékozódni az átlagos árakról, a szolgáltatás tartalmáról, valamint a kiszállási feltételekről. Így elkerülhetők a csalók és a milliós kárt okozó trükkök és a hétvégi dugulás is biztonságosan, gyorsan orvosolható.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu