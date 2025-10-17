Milliós számla a semmire Miskolcon? Maffiamódszerekkel vernek át a kamu duguláselhárítók, itt az élő példa!

Az utóbbi hetekben komoly figyelmeztetés érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. Három férfi duguláselhárítást vállalt, de a megrendelőktől milliós összegeket csaltak ki. Bár a honlapjukon korrekt árakat hirdettek, a munka végén 10–20-szoros díjat követeltek, egy áldozaton akár 3,3 millió forintot is „behajtottak” munkadíjként. A rendőrség több millió forintot foglalt le a duguláselhárító bűnbanda tagjaitól, és az ügyben üzletszerű csalás és zsarolás miatt folyik eljárás.

Szabolcsban szerencsére véget vetettek a rendőrök a csaló duguláselhárító bűnbanda ámokfutásnak Forrás: police.hu

A történet Miskolc és Borsod lakóinak is szól: a csalók nem ismernek határokat, és sokszor helyi vagy online hirdetésekben próbálják megtéveszteni az embereket. Fontos tehát tudni, hogyan kerülhetjük el a hasonló veszélyt.

Mire figyeljünk duguláselhárító hívásakor?