42 perce
Milliós számla a semmire Miskolcon? Maffiamódszerekkel vernek át a kamu duguláselhárítók, itt az élő példa!
Hogyan ismerjük fel a csaló szakembereket és hol találhatunk valóban megbízható helyi szerelőt? Nemrég Szabolcsban három csaló duguláselhárító több millió forintot csalt ki gyanútlan áldozataitól. A debreceni rendőrség lecsapott rájuk, a figyelmeztetés most Miskolc és Borsod lakóinak szól.
A duguláselhárító bűnbanda volt, akitől több millió forintot követelt az el nem végzett munkáért
Forrás: MW
Az utóbbi hetekben komoly figyelmeztetés érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. Három férfi duguláselhárítást vállalt, de a megrendelőktől milliós összegeket csaltak ki. Bár a honlapjukon korrekt árakat hirdettek, a munka végén 10–20-szoros díjat követeltek, egy áldozaton akár 3,3 millió forintot is „behajtottak” munkadíjként. A rendőrség több millió forintot foglalt le a duguláselhárító bűnbanda tagjaitól, és az ügyben üzletszerű csalás és zsarolás miatt folyik eljárás.
A történet Miskolc és Borsod lakóinak is szól: a csalók nem ismernek határokat, és sokszor helyi vagy online hirdetésekben próbálják megtéveszteni az embereket. Fontos tehát tudni, hogyan kerülhetjük el a hasonló veszélyt.
Mire figyeljünk duguláselhárító hívásakor?
- Előre egyeztetett ár: Ha az azonnali munkavégzés után hirtelen többszörös összeget követelnek, az gyanús.
- Azonosítható cég: Keressünk telefonszámot, címjegyzéket, és ellenőrizzük a cég hivatalos regisztrációját.
- Vélemények és ajánlások: Olvassuk el a korábbi ügyfelek értékeléseit, kérjünk személyes ajánlást ismerősöktől.
- Ne engedjünk be ismeretleneket: Az otthonba történő azonnali belépés kockázatos, főleg, ha az idegen nyomást gyakorol a gyors fizetésre.
Ezek az üzletek már az Avashoz nőttek, ők most a városrész legnagyobb veteránjai – fotókkal, videóval
Mennyibe kerül ma Miskolcon egy normál duguláselhárítás?
Általában egy egyszerű lefolyótisztítás 15–25 ezer forint körül mozog, bonyolultabb csőtörés vagy csatornaelzáródás esetén 40–60 ezer forint, hétvégi vagy ünnepnapi kiszállással 10–20 százalék felár is előfordulhat. Azonban Miskolcon léteznek olyan helyi vállalkozások, mint az Avasi Szerelvénybolt, ahol hétvégi kiszállás felár nélkül lehetséges, és a tulajdonos személyesen garantálja a minőséget és megbízhatóságot.
Megbízható helyi szakember
Nemes Zoltán, az Avasi Szerelvénybolt tulajdonosa több mint 23 éve szolgálja az Avas lakóit, és ügyfélkörét családként kezeli, ahogy arról korábban írtunk portálunkon. A „Hívja Zolit” szlogen már szinte szállóigévé vált: a csaptelepektől kezdve a teljes duguláselhárításig minden munkát pontosan és korrekt áron végeznek. Hétvégén is rendelkezésre állnak, felár nélkül.
Tippek, hogyan ne váljunk áldozattá
- Mindig ellenőrizzük a hirdetést, telefonszámot és cégadatokat.
- Kérjünk előre árajánlatot írásban.
- Ha valami gyanús, szakítsuk meg a kapcsolatot, és értesítsük a rendőrséget.
- Figyeljük a család idősebb tagjait, akik a leggyakoribb célpontok.
A szabolcsi eset rávilágít, mennyire fontos a körültekintés duguláselhárító hívásakor. Miskolc és Borsod megye lakóinak érdemes helyi, ellenőrzött szakembert választani, és tájékozódni az átlagos árakról, a szolgáltatás tartalmáról, valamint a kiszállási feltételekről. Így elkerülhetők a csalók és a milliós kárt okozó trükkök és a hétvégi dugulás is biztonságosan, gyorsan orvosolható.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Miskolc új rendelettel védi káprázatos platánjait
Ne lepődjön meg, ha pénteken minden sarkon rendőrt lát Miskolc belvárosában - videó
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!