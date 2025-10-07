2 órája
Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
Egy év és megtörténik, amire olyan sokan várnak. Újra feltárul a diósgyőri vár kapuja. Megtudtuk, milyen attrakcióval várják a látogatókat, és néhány fotót is hoztunk a felújítás jelenlegi szakaszából.
Cikkünkből megtudhatja, milyen attrakciók várják majd a látogatókat a várban
Fotó: Vajda János
A Lovagi Tornák Terén, a diósgyőri vár egy részének bejárásával egybekötve tartották meg a Civil udvar elnevezésű rendezvényt.
A program célja az volt, hogy a városvezetés, a turisztikai szakma képviselői és a civil szervezetek közösen gondolkodjanak arról, miként válhat a megújuló vár tömegeket vonzó, fenntartható turisztikai attrakcióvá. A bejáráson ismertették, milyen új attrakciókkal várják majd a látogatókat, mikorra tervezik az átadást, és bemutatták az újonnan megalakult Várbarátok körét is.
A diósgyőri vár a miskolci identitás alappillére
A város számára ez a vár nem csupán épített örökség, hanem a miskolci identitás egyik alappillére
– köszöntötte a résztvevőket Hollósy András, Miskolc alpolgármestere.
A civil udvar életre kelt, a miskolciságunk és a diósgyőri életérzés mögöttünk álló jelképe a vár
– mondta az alpolgármester. Hangsúlyozta, hogy bár a felújítással kapcsolatban voltak viták, a várnak el kell készülnie, és tartalommal, élettel, funkciókkal kell megtölteni.
Ez a vár közös büszkeségünk lesz.
Itt tart a Diósgyőri Vár felújításaFotók: Vajda János
A miskolciak szívügye
Az érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az eseményre szóló regisztráció percek alatt betelt.
Ez is mutatja, mennyire fontos ez a hely a városlakóknak és a szolgáltatóknak
– mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke.
Erősen viszontagságos időszakon vagyunk túl, és a szolgáltatók már nagyon várják, hogy a barlangfürdő és a diósgyőri vár újra fogadhassa a látogatókat. A vár nem csupán üzlet, hanem identitáselem. Több mint falak, mindenkinek van élménye, emléke hozzá.
Szendrei Mihály szerint a siker kulcsa az, hogy a helyiek is magukénak érezzék a várat.
Nehéz eladni a várat, ha a városlakók nem értékelik. Ezért is hívtuk életre a Várbarát kört, amely segít, hogy a közösség újra birtokba vegye a várat.
Megalakult a Várbarátok köreFotók: Vajda János
Közösség épül a vár köré
A frissen megalakult Várbarátok körének célja, hogy összefogja mindazokat, akik ötleteikkel, programjaikkal vagy szakmai tudásukkal hozzájárulnának a vár életéhez.
Pályázatot hirdettünk, hogy lendületet adjunk a közösségnek, és várjuk mindazok ötleteit, akik a megnyíló várban lehetőséget látnak
– ismertette Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) elnöke. A pályázatra november 5-ig lehet jelentkezni, az eredményhirdetés pedig december elején lesz.
Ahogy a vár falai megújulnak, úgy újuljon meg a közösség is.
Három főszereplő, három történet
A felújított diósgyőri vár nemcsak építészetileg, hanem tartalmilag is megújul. Szvoboda László, a vár attrakcióit tervező team vezetője szerint a cél egy életképes, fenntartható és látványos turisztikai attrakció megalkotása, amely egyszerre szolgálja a város érdekeit és a látogatók élményét.
A 2014-es koncepció főként a női oldalra, a királyné várára, a szerelmi szálra épült, ez szerethető és könnyen azonosulható volt, de csak egy lábon állt. Most kiegészítjük a maszkulin iránnyal is: a lovagkorral, a főúri világgal, a vár mindennapi életével
– magyarázta Szvoboda László, aki elmondta, hogy az előző attrakció is megmarad, megújult formában, hiszen a tér is átalakult. A történetmesélés három központi alak köré épül: a király, a királyné és egy lovag vezetik végig a látogatót a vár terein, miközben a korabeli élet is megelevenedik.
Új terek és attrakciók
A csapat célja, hogy a vár minden szegletében legyen valami felfedeznivaló.
- A külső várban mutatják be a mindennapi életének működését.
- A palotában a királyi, királynéi és lovagi világ elevenedik meg, valamint egy klasszikus vártörténeti kiállítás is helyet kap.
- A legfelső szinten a pálos rend történetét bemutató, különleges minőségű és tartalmú tárlat készül.
- Lesz múzeumpedagógiai tér az iskolás csoportoknak, valamint konferenciaterem kulturális események számára.
Olyan kultúrturisztikai attrakciót hozunk létre, amely a kultúra és a szórakoztatás határán áll. Hiteles, élvezetes, újramesélhető, és az egész családnak, minden korosztálynak élményt nyújt
– emelte ki Szvoboda László.
Ez a vár a miénk
A város főépítésze, Szunyogh László, és a vár tervezője, Rostás László is részt vett az eseményen. Szunyogh László szerint nem szabad összehasonlítani a korábbi romos állapotot és a mostani rekonstrukciót.
Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott
– mondta a főépítész. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről.
A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra. A második ütem legnagyobb értéke, hogy visszaadjuk a külső tér élményét.
Mikor nyit újra a vár?
A rendezvényen hagyományőrzők, építészek, civil szervezetek és turisztikai szakemberek vettek részt, akik mindannyian abban bíznak, hogy a diósgyőri vár ismét Miskolc egyik legnagyobb büszkesége lesz.
A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Párszáz forint a belépő a nyugdíjasoknak az ország egyik legnépszerűbb élményfürdőjébe
Ők az idei PRIMA Díj borsodi várományosai – bárki szavazhat a Közönségdíjasra!
boon.hu video
- Kórházba került a család, akik a kigyulladt hejőcsabai műemlék gyógyszertár épületében laktak (videóval)
- Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek
- A patika, a tűz, és a rejtélyes négyes - videóval!
- Lángokban állt Miskolc ikonikus épülete – kiderült, mi lett a bent rekedt családdal
- Ingyen komposztkeret a miskolciaknak – újraindult a városi zöldprogram