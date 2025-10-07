október 7., kedd

2 órája

Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval

Címkék#boon video#diósgyőri#vár#Szvoboda László

Egy év és megtörténik, amire olyan sokan várnak. Újra feltárul a diósgyőri vár kapuja. Megtudtuk, milyen attrakcióval várják a látogatókat, és néhány fotót is hoztunk a felújítás jelenlegi szakaszából.

Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval

Cikkünkből megtudhatja, milyen attrakciók várják majd a látogatókat a várban

Fotó: Vajda János

A Lovagi Tornák Terén, a diósgyőri vár egy részének bejárásával egybekötve tartották meg a Civil udvar elnevezésű rendezvényt.
A program célja az volt, hogy a városvezetés, a turisztikai szakma képviselői és a civil szervezetek közösen gondolkodjanak arról, miként válhat a megújuló vár tömegeket vonzó, fenntartható turisztikai attrakcióvá. A bejáráson ismertették, milyen új attrakciókkal várják majd a látogatókat, mikorra tervezik az átadást, és bemutatták az újonnan megalakult Várbarátok körét is.

diósgyőri vár, miskolc, felújítás
Megalakult a Várbarátok köre, hogy közösség is alakuljon a megújuló diósgyőri vár köré
Fotó: Vajda János

A diósgyőri vár a miskolci identitás alappillére

A város számára ez a vár nem csupán épített örökség, hanem a miskolci identitás egyik alappillére

 – köszöntötte a résztvevőket Hollósy András, Miskolc alpolgármestere.

A civil udvar életre kelt, a miskolciságunk és a diósgyőri életérzés mögöttünk álló jelképe a vár

 – mondta az alpolgármester. Hangsúlyozta, hogy bár a felújítással kapcsolatban voltak viták, a várnak el kell készülnie, és tartalommal, élettel, funkciókkal kell megtölteni. 

Ez a vár közös büszkeségünk lesz.

Itt tart a Diósgyőri Vár felújítása

Fotók: Vajda János

A miskolciak szívügye

Az érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az eseményre szóló regisztráció percek alatt betelt.

Ez is mutatja, mennyire fontos ez a hely a városlakóknak és a szolgáltatóknak

 – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke.

Erősen viszontagságos időszakon vagyunk túl, és a szolgáltatók már nagyon várják, hogy a barlangfürdő és a diósgyőri vár újra fogadhassa a látogatókat. A vár nem csupán üzlet, hanem identitáselem. Több mint falak, mindenkinek van élménye, emléke hozzá.

Szendrei Mihály szerint a siker kulcsa az, hogy a helyiek is magukénak érezzék a várat.

Nehéz eladni a várat, ha a városlakók nem értékelik. Ezért is hívtuk életre a Várbarát kört, amely segít, hogy a közösség újra birtokba vegye a várat.

Megalakult a Várbarátok köre

Fotók: Vajda János

Közösség épül a vár köré

A frissen megalakult Várbarátok körének célja, hogy összefogja mindazokat, akik ötleteikkel, programjaikkal vagy szakmai tudásukkal hozzájárulnának a vár életéhez.

Pályázatot hirdettünk, hogy lendületet adjunk a közösségnek, és várjuk mindazok ötleteit, akik a megnyíló várban lehetőséget látnak

 – ismertette Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) elnöke. A pályázatra november 5-ig lehet jelentkezni, az eredményhirdetés pedig december elején lesz.

Ahogy a vár falai megújulnak, úgy újuljon meg a közösség is.

Három főszereplő, három történet

A felújított diósgyőri vár nemcsak építészetileg, hanem tartalmilag is megújul. Szvoboda László, a vár attrakcióit tervező team vezetője szerint a cél egy életképes, fenntartható és látványos turisztikai attrakció megalkotása, amely egyszerre szolgálja a város érdekeit és a látogatók élményét.

A 2014-es koncepció főként a női oldalra, a királyné várára, a szerelmi szálra épült, ez szerethető és könnyen azonosulható volt, de csak egy lábon állt. Most kiegészítjük a maszkulin iránnyal is: a lovagkorral, a főúri világgal, a vár mindennapi életével

 – magyarázta Szvoboda László, aki elmondta, hogy az előző attrakció is megmarad, megújult formában, hiszen a tér is átalakult. A történetmesélés három központi alak köré épül: a király, a királyné és egy lovag vezetik végig a látogatót a vár terein, miközben a korabeli élet is megelevenedik.

Új terek és attrakciók

A csapat célja, hogy a vár minden szegletében legyen valami felfedeznivaló.

  • A külső várban mutatják be a mindennapi életének működését.
  • A palotában a királyi, királynéi és lovagi világ elevenedik meg, valamint egy klasszikus vártörténeti kiállítás is helyet kap.
  • A legfelső szinten a pálos rend történetét bemutató, különleges minőségű és tartalmú tárlat készül.
  • Lesz múzeumpedagógiai tér az iskolás csoportoknak, valamint konferenciaterem kulturális események számára.

Olyan kultúrturisztikai attrakciót hozunk létre, amely a kultúra és a szórakoztatás határán áll. Hiteles, élvezetes, újramesélhető, és az egész családnak, minden korosztálynak élményt nyújt

 – emelte ki Szvoboda László.

diosgyori_var020
A tervek szerint egy év múlva látogatható lesz Miskolc egyik jelképe
Fotó: Vajda János

Ez a vár a miénk

A város főépítésze, Szunyogh László, és a vár tervezője, Rostás László is részt vett az eseményen. Szunyogh László szerint nem szabad összehasonlítani a korábbi romos állapotot és a mostani rekonstrukciót.

Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott

 – mondta a főépítész. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről.

A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra. A második ütem legnagyobb értéke, hogy visszaadjuk a külső tér élményét.

Mikor nyit újra a vár?

A rendezvényen hagyományőrzők, építészek, civil szervezetek és turisztikai szakemberek vettek részt, akik mindannyian abban bíznak, hogy a diósgyőri vár ismét Miskolc egyik legnagyobb büszkesége lesz. 

A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel.

A dosszié további cikkei
