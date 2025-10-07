Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval

A Lovagi Tornák Terén, a diósgyőri vár egy részének bejárásával egybekötve tartották meg a Civil udvar elnevezésű rendezvényt.

A program célja az volt, hogy a városvezetés, a turisztikai szakma képviselői és a civil szervezetek közösen gondolkodjanak arról, miként válhat a megújuló vár tömegeket vonzó, fenntartható turisztikai attrakcióvá. A bejáráson ismertették, milyen új attrakciókkal várják majd a látogatókat, mikorra tervezik az átadást, és bemutatták az újonnan megalakult Várbarátok körét is.

Megalakult a Várbarátok köre, hogy közösség is alakuljon a megújuló diósgyőri vár köré

Fotó: Vajda János

A diósgyőri vár a miskolci identitás alappillére

A város számára ez a vár nem csupán épített örökség, hanem a miskolci identitás egyik alappillére

– köszöntötte a résztvevőket Hollósy András, Miskolc alpolgármestere.

A civil udvar életre kelt, a miskolciságunk és a diósgyőri életérzés mögöttünk álló jelképe a vár

– mondta az alpolgármester. Hangsúlyozta, hogy bár a felújítással kapcsolatban voltak viták, a várnak el kell készülnie, és tartalommal, élettel, funkciókkal kell megtölteni.