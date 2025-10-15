Ilyet még nem látott! Csúcsra ért a Diósgyőri vár – videóval

A szó legszorosabb értelmében elérte csúcspontját a Diósgyőri vár felújítása. A napokban a helyére került az északkeleti torony tetőszerkezete, ami fontos és látványos állomás a nagyszabású rekonstrukció történetében. A tervek szerint 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében újra megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Diósgyőri vár.

Egy év, és újra megnyílik a nagyközönség előtt a Diósgyőri vár

Fotó: Vajda János / Forrás: MW

A Diósgyőri vár új fényben ragyog majd

Nagy Lajos király négysaroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak Miskolc, hanem a tágabb térség egyik legjelentősebb turisztikai látványosságát hozzák létre. A vár rekonstrukciója során mintegy 3900 négyzetméter alapterületű új épületet alakítanak ki.

Az északnyugati szárnyban visszaépítik a lépcsőházi tornyot és az azt megkerülő rámpát, a tornyok helyreállításával pedig a legfelső szinteken fedett-nyitott kilátó várja majd a látogatókat.

A külső vár felújításának része, hogy a Királynék kertjét középkori kertészettechnikával, korabeli források alapján válogatott fűszer- és gyógynövényekkel telepítik be. Négy bástyapárt is visszaépítenek, külső várteraszokat létesítenek, és két szinten végigsétálható várfalat alakítanak ki, így a Diósgyőri vár teljes pompájában, bejárható formában elevenedik meg.