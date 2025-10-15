2 órája
Ilyet még nem látott! Csúcsra ért a Diósgyőri vár – videóval
Fontos mérföldkőhöz érkezett Miskolc ikonikus jelképének rekonstrukciója: a helyére került az északkeleti torony tetőszerkezete. A Diósgyőri vár újjáépítése ezzel látványos szakaszba lépett, közelebb hozva a pillanatot, amikor a kapuk ismét megnyílhatnak a látogatók előtt.
Ezen a fotón még nem, de a cikk végén található videóban látszik az északkeleti torony
A szó legszorosabb értelmében elérte csúcspontját a Diósgyőri vár felújítása. A napokban a helyére került az északkeleti torony tetőszerkezete, ami fontos és látványos állomás a nagyszabású rekonstrukció történetében. A tervek szerint 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében újra megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Diósgyőri vár.
A Diósgyőri vár új fényben ragyog majd
Nagy Lajos király négysaroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak Miskolc, hanem a tágabb térség egyik legjelentősebb turisztikai látványosságát hozzák létre. A vár rekonstrukciója során mintegy 3900 négyzetméter alapterületű új épületet alakítanak ki.
Az északnyugati szárnyban visszaépítik a lépcsőházi tornyot és az azt megkerülő rámpát, a tornyok helyreállításával pedig a legfelső szinteken fedett-nyitott kilátó várja majd a látogatókat.
A külső vár felújításának része, hogy a Királynék kertjét középkori kertészettechnikával, korabeli források alapján válogatott fűszer- és gyógynövényekkel telepítik be. Négy bástyapárt is visszaépítenek, külső várteraszokat létesítenek, és két szinten végigsétálható várfalat alakítanak ki, így a Diósgyőri vár teljes pompájában, bejárható formában elevenedik meg.
Élő örökség, amit tartalommal töltenek meg
A közelmúltban tartott Civil Udvar rendezvényen megtudhattuk, hol tartanak jelenleg a munkálatok, és milyen új attrakciók várják majd a látogatókat, amikor a vár újra kitárja kapuit. A program célja az volt, hogy a megújuló vár a jövőben ne csak építészeti látványosság, hanem élő, közösségi és kulturális központ legyen.
A vár a miskolciság egyik legfontosabb jelképe. A felújítással nemcsak egy műemléket építünk újjá, hanem a város közösségi életének szimbólumát is megerősítjük. Ez a vár a mi közös büszkeségünk
– hangsúlyozta a rendezvényen Hollósy András, Miskolc alpolgármestere. A szakemberek már a kiállítások és élményelemek tervezésén dolgoznak. A megújult Diósgyőri vár három fő történetszál köré épül: a király, a királyné és egy lovag alakja vezeti végig a látogatót a vár terein, ahol megelevenedik a középkori udvari élet, a mesterségek világa és a pálos rend története is. A vár leendő attrakcióiról alábbi cikkünkben olvashat részletesebben.
Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
A jövő vára
A felújítás célja, hogy a diósgyőri vár a jövőben ne csupán történelmi emlékhely legyen, hanem élményszerű, interaktív turisztikai attrakció, amely a kultúrát és a szórakozást ötvözi. A városvezetés és a szakemberek azért dolgoznak, hogy a megújult vár ismét Miskolc egyik legnagyobb büszkeségeként, a helyi közösség és a látogatók kedvelt célpontjaként születik újjá.
