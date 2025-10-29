Nem láttuk jönni: padlótól a bástyáig újraépítették a diósgyőri várat! Nincs mese, gyönyörű lett! - képpel, videóval

A Diósgyőri vár újra a figyelem középpontjába került – ezúttal nem ásatás, hanem egy lenyűgöző digitális rekonstrukció révén. A látványos ábrázolás azt az állapotot mutatja be, amelyben az épület Nagy Lajos király uralkodása idején, az 1360-as években állhatott. A szakértők szerint ez az időszak a vár fénykorának tekinthető, amikor Miskolc környéke a királyi udvar egyik kedvelt pihenőhelye volt.

Így nézhetett ki a Diósgyőri vár 1360-ban

Forrás: Facebook/Pazirik Informatikai Kft.

A most bemutatott rekonstrukció Buzás Gergely és Lovász Emese történészek és művészettörténészek munkájának eredménye. A kutatók célja az volt, hogy a legújabb régészeti és történeti ismeretek alapján pontos képet adjanak arról, milyen lehetett a Diósgyőri vár, amikor még királyi rezidenciaként funkcionált.

Királyi pompában: így élt Nagy Lajos Diósgyőrben

A 14. század közepén épült vár Európa-szerte elterjedt típust képviselt: szabályos négyszög alaprajzú, zárt udvarát négy saroktornyos palotaszárny vette körül. Az épület egyszerre volt erődítmény és luxusrezidencia – falai között a királyi család és kísérete kényelmes szállást talált, amikor vadászataik vagy északi útjaik során itt pihentek meg.