Nem láttuk jönni: padlótól a bástyáig újraépítették a diósgyőri várat! Nincs mese, gyönyörű lett! - képpel, videóval
Lélegzetelállító digitális rekonstrukció készült a Diósgyőri várról, amely azt mutatja be, hogyan festhetett az épület az 1360-as években, Nagy Lajos király uralkodása idején. A Diósgyőri vár nemcsak a középkori Magyar Királyság egyik legfontosabb királyi rezidenciája volt, hanem diplomáciai események és királyi vadászatok színhelye is.
Az építők dolgoznak a Diósgyőri vár újjáépítésén
Fotó: Boon.hu
A Diósgyőri vár újra a figyelem középpontjába került – ezúttal nem ásatás, hanem egy lenyűgöző digitális rekonstrukció révén. A látványos ábrázolás azt az állapotot mutatja be, amelyben az épület Nagy Lajos király uralkodása idején, az 1360-as években állhatott. A szakértők szerint ez az időszak a vár fénykorának tekinthető, amikor Miskolc környéke a királyi udvar egyik kedvelt pihenőhelye volt.
A most bemutatott rekonstrukció Buzás Gergely és Lovász Emese történészek és művészettörténészek munkájának eredménye. A kutatók célja az volt, hogy a legújabb régészeti és történeti ismeretek alapján pontos képet adjanak arról, milyen lehetett a Diósgyőri vár, amikor még királyi rezidenciaként funkcionált.
Királyi pompában: így élt Nagy Lajos Diósgyőrben
A 14. század közepén épült vár Európa-szerte elterjedt típust képviselt: szabályos négyszög alaprajzú, zárt udvarát négy saroktornyos palotaszárny vette körül. Az épület egyszerre volt erődítmény és luxusrezidencia – falai között a királyi család és kísérete kényelmes szállást talált, amikor vadászataik vagy északi útjaik során itt pihentek meg.
A Diósgyőri vár nemcsak királyi lakóhely, hanem történelmi események színhelye is volt. 1381-ben itt írták alá a torinói békét Velencével, amely lezárta a Dalmácia feletti háborút. Ez a diplomáciai siker Nagy Lajos király egyik legnagyobb külpolitikai eredménye volt, és a Diósgyőri vár neve ekkor került be igazán az európai történelembe.
A király halála után Zsigmond király feleségének, Cillei Borbálának adományozta a várat, amely ettől kezdve királynéi birtokként funkcionált. Ez a státusz tovább növelte Diósgyőr rangját a középkori Magyar Királyságban.
A múlt új életre kel – digitálisan
A most bemutatott rekonstrukció nemcsak tudományos, hanem kulturális és turisztikai szempontból is jelentős. A digitális látványterv segít elképzelni, hogyan nézett ki a vár minden részletében a 14. század közepén – a tornyoktól és a kapuhídtól a belső udvaron elhelyezett díszkutakig és loggiákig.
A képet látva még inkább érthető, miért tartják a Diósgyőri várat a magyar gótikus építészet egyik gyöngyszemének. A digitális újraalkotás a miskolci kulturális örökség új dimenzióját tárja fel, és remek eszköze lehet a fiatalabb generációk bevonásának is a történelem iránti érdeklődésbe.
Diósgyőri vár – a múlt és a jövő találkozása
A Diósgyőri vár ma is Miskolc egyik legfontosabb turisztikai látványossága. A jelenleg is megújuló várkomplexum a régió kulturális központjává vált, ahol történelmi bemutatók, koncertek és kiállítások idézik meg a középkor hangulatát.
A Diósgyőri várban a nagyszabású felújítás megkezdése előtt már ilyen filmen mutatták be, milyen lehetett egykori az erődítmény:
A most nyilvánosságra hozott rekonstrukció pedig újabb bizonyíték arra, hogy a vár – akár a képernyőn, akár a valóságban – továbbra is Borsod és Miskolc egyik legnagyobb büszkesége, valamint arra is, hogy a jelenleg is zajló rekonstrukció bizonyos elemei egy az egyben emlékeztetnek a vár középkori külsejére.
