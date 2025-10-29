október 29., szerda

Nárcisz névnap

10°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időutazás

1 órája

Nem láttuk jönni: padlótól a bástyáig újraépítették a diósgyőri várat! Nincs mese, gyönyörű lett! - képpel, videóval

Címkék#digitális#rekonstrukció#Diósgyőri vár#diósgyőri vár felújítása

Lélegzetelállító digitális rekonstrukció készült a Diósgyőri várról, amely azt mutatja be, hogyan festhetett az épület az 1360-as években, Nagy Lajos király uralkodása idején. A Diósgyőri vár nemcsak a középkori Magyar Királyság egyik legfontosabb királyi rezidenciája volt, hanem diplomáciai események és királyi vadászatok színhelye is.

Bahor-Juhász Ágnes
Nem láttuk jönni: padlótól a bástyáig újraépítették a diósgyőri várat! Nincs mese, gyönyörű lett! - képpel, videóval

Az építők dolgoznak a Diósgyőri vár újjáépítésén

Fotó: Boon.hu

A Diósgyőri vár újra a figyelem középpontjába került – ezúttal nem ásatás, hanem egy lenyűgöző digitális rekonstrukció révén. A látványos ábrázolás azt az állapotot mutatja be, amelyben az épület Nagy Lajos király uralkodása idején, az 1360-as években állhatott. A szakértők szerint ez az időszak a vár fénykorának tekinthető, amikor Miskolc környéke a királyi udvar egyik kedvelt pihenőhelye volt.

diósgyőri vár
Így nézhetett ki a Diósgyőri vár 1360-ban
Forrás: Facebook/Pazirik Informatikai Kft.

A most bemutatott rekonstrukció Buzás Gergely és Lovász Emese történészek és művészettörténészek munkájának eredménye. A kutatók célja az volt, hogy a legújabb régészeti és történeti ismeretek alapján pontos képet adjanak arról, milyen lehetett a Diósgyőri vár, amikor még királyi rezidenciaként funkcionált.

Királyi pompában: így élt Nagy Lajos Diósgyőrben

A 14. század közepén épült vár Európa-szerte elterjedt típust képviselt: szabályos négyszög alaprajzú, zárt udvarát négy saroktornyos palotaszárny vette körül. Az épület egyszerre volt erődítmény és luxusrezidencia – falai között a királyi család és kísérete kényelmes szállást talált, amikor vadászataik vagy északi útjaik során itt pihentek meg.

A Diósgyőri vár nemcsak királyi lakóhely, hanem történelmi események színhelye is volt. 1381-ben itt írták alá a torinói békét Velencével, amely lezárta a Dalmácia feletti háborút. Ez a diplomáciai siker Nagy Lajos király egyik legnagyobb külpolitikai eredménye volt, és a Diósgyőri vár neve ekkor került be igazán az európai történelembe. 

A király halála után Zsigmond király feleségének, Cillei Borbálának adományozta a várat, amely ettől kezdve királynéi birtokként funkcionált. Ez a státusz tovább növelte Diósgyőr rangját a középkori Magyar Királyságban.

A múlt új életre kel – digitálisan

A most bemutatott rekonstrukció nemcsak tudományos, hanem kulturális és turisztikai szempontból is jelentős. A digitális látványterv segít elképzelni, hogyan nézett ki a vár minden részletében a 14. század közepén – a tornyoktól és a kapuhídtól a belső udvaron elhelyezett díszkutakig és loggiákig.

A képet látva még inkább érthető, miért tartják a Diósgyőri várat a magyar gótikus építészet egyik gyöngyszemének. A digitális újraalkotás a miskolci kulturális örökség új dimenzióját tárja fel, és remek eszköze lehet a fiatalabb generációk bevonásának is a történelem iránti érdeklődésbe.

diósgyőri vár
Miskolc ikonikus épülete belülről is modernizálódik Forrás: Facebook

Diósgyőri vár – a múlt és a jövő találkozása

A Diósgyőri vár ma is Miskolc egyik legfontosabb turisztikai látványossága. A jelenleg is megújuló várkomplexum a régió kulturális központjává vált, ahol történelmi bemutatók, koncertek és kiállítások idézik meg a középkor hangulatát. 

A Diósgyőri várban a nagyszabású felújítás megkezdése előtt már ilyen filmen mutatták be, milyen lehetett egykori az erődítmény: 

A most nyilvánosságra hozott rekonstrukció pedig újabb bizonyíték arra, hogy a vár – akár a képernyőn, akár a valóságban – továbbra is Borsod és Miskolc egyik legnagyobb büszkesége, valamint arra is, hogy a jelenleg is zajló rekonstrukció bizonyos elemei egy az egyben emlékeztetnek a vár középkori külsejére. 

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu