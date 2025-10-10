1 órája
„Történelmi lépés Miskolcon: új fejezet kezdődik a DAM életében”
Rendkívüli ülésen szentesítette a miskolci önkormányzat közgyűlése, hogy a város megvásárolta a volt LKM/DAM iparterület egy tekintélyes részét. Az egykori diósgyőri kohászat gyárterületének 38 hektára a városé lett.
Az egykori diósgyőri kohászat, Acélművek, LKM vagy DAM néven ismert néhai iparterület hasznosításában, sorsának rendezésében tett lépést a napokban előbb a miskolci polgármester, majd ezt szentesítve a miskolci önkormányzat. A város megvásárolta – állami pénzügyi segítséggel – a volt gyárüzem mintegy harmadát-negyedét kitevő területrészt és ingatlanvagyont, ami a legutóbbi időkben az Öko-Ferr Kft.-é volt.
Diósgyőri kohászati terület: „A döntés új lehetőséget teremt”
Az önkormányzat által a pénteki rendkívüli képviselő-testületi ülést követően kiadott közlemény úgy fogalmaz:
„Miskolc városa történelmi jelentőségű lépést tett: megvásárolta az egykori Diósgyőri Acélművek (DAM) területének egyharmadát, amely magában foglalja többek közt az úthálózatot is. A tranzakció a végelszámolás alatt álló ÖKO FERR Kft. vagyonelemei közül valósult meg, és lehetőséget ad arra, hogy a város hosszú évtizedek után saját kezébe vegye a több, mint száz hektáros iparterület jövőjének alakítását. A megállapodás a Bükk Városa Program keretében, a kormány támogatásával jött létre. A tulajdonszerzéssel Miskolc olyan jogi és fizikai pozíciót szerzett, amely lehetővé teszi, hogy a város végre rendezze, fejlessze és fokozatosan új funkciókkal lássa el az egykori ipari zónát.
A döntés fordulópontot jelent Miskolc életében: a város immár nem külső szemlélője, hanem aktív alakítója lehet a DAM terület jövőjének. Az önkormányzat célja, hogy a terület rendezése során egyszerre érvényesüljenek a gazdasági, környezetvédelmi és városfejlesztési szempontok. A fejlesztési koncepció szerint, a jelenleg is működő ipari tevékenységek számára korszerű, környezettudatos fejlesztésekre nyílik lehetőség, míg a terület más részei a Szinva zöld folyosójához és a városi szövethez kapcsolódva közösségi, rekreációs és városias funkciókat kaphatnak. A cél egy olyan többfunkciós, fenntartható városi tér kialakítása, amely hosszú távon is hozzájárul Miskolc gazdasági és társadalmi megerősödéséhez.
A városvezetés ütemezett és átlátható jogi, valamint műszaki előkészítést vállal, továbbá olyan fejlesztési pálya megvalósítását, amely támogatja a munkahelyteremtést, az adóbevételek növelését, a környezet védelmét és a miskolciak életminőségének javítását.
– A DAM területének megvásárlása nem a folyamat lezárása, hanem egy hosszú távú, következetes fejlesztés kezdete. A döntés új lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc évtizedek után végre rendezett, biztonságos és értékteremtő módon hasznosítsa a város szívében fekvő, egyedülálló adottságú iparterületet – fogalmazott Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a mai közgyűlési ülésén.
Ezzel a lépéssel Miskolc nemcsak tulajdont, hanem jövőt is nyert: a város múltjának egyik meghatározó helyszíne most a fenntartható fejlődés egyik kulcsterületévé válhat.”
„Sport és kohászat ügye összenőtt”
A rendkívüli ülés tétje az volt, hogy a napokban a polgármester által meghozott döntést az adásvétel megkötéséről az önkormányzat képviselő-testülete utólag tudomásul vegye, szavazással elfogadja. A vitában Tóth Szántai József bevezetőjét követően a frakcióvezetők és képviselők közül többen hozzászóltak: Molnár Péter, Bodor Márk, Hojnyák Dávid, Deák-Bárdos Mihály, Barta Gábor, Bajusz Gábor (mindannyian Fidesz-KDNP, illetve Pont MI), továbbá Mokrai Mihály, Mezei Attila (DK-LMP-Nép Pártján frakció), Szopkó Tibor (Momentum), Bartha György (MSZP). Az előbbi politikai csoportba tartozók egyöntetűen méltatták a döntést, csatlakoztak a polgármester meghatározásaihoz a kohászati múlt máig ható jelentőségét illetően és úgy fogalmaztak, „Miskolc most újrafogalmazza önmagát” (Bodor Márk), vagy hogy „hatalmas barnamezős ipari beruházási terület” (Molnár Péter), amiről szó van. Deák-Bárdos Mihály a gazdasági szempontok mellett „a sport és kohászat összenőtt ügyére” hívta fel a figyelmet. Bajusz Gábor pedig úgy fogalmazott: „Berúgjuk a város motorját. Beizzítjuk a kohót. Bele fogjuk tenni a vasat, meg fogjuk olvasztani. Utána pedig formálni, addig fogjuk ütni, amíg tudjuk.”
Rendkívüli közgyűlés 10.10.Fotók: Takács József
Az ellenzéki padsorokban ülők részéről elhangzott aggályok elsősorban a döntés körülményeire vonatkoztak („Ez nem döntés, hanem tudomásul vétel; a városvezetői oldalon nem értik az önkormányzat működését”, Szopkó Tibor), valamint az érintett terület állapotára és jogi viszonyaira vonatkoztak („Lepusztult infrastruktúra, közös tulajdon, rekultiválandó terület, szükséges tízmilliárdok, honnan?”, Mokrai Mihály, illetve „A megvásárolt 38 hektár nem egyben van, a terület tele szeméttel, erdővel. A hasznosítás tervezésébe csak egy bizonyos kör lesz bevonva, mindenki más kiszorítva?”, Bartha György).