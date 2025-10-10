„Történelmi lépés Miskolcon: új fejezet kezdődik a DAM életében”

Az egykori diósgyőri kohászat, Acélművek, LKM vagy DAM néven ismert néhai iparterület hasznosításában, sorsának rendezésében tett lépést a napokban előbb a miskolci polgármester, majd ezt szentesítve a miskolci önkormányzat. A város megvásárolta – állami pénzügyi segítséggel – a volt gyárüzem mintegy harmadát-negyedét kitevő területrészt és ingatlanvagyont, ami a legutóbbi időkben az Öko-Ferr Kft.-é volt.

Tóth-Szántai József polgármester ismertette a diósgyőri kohászati iparterületről szóló döntését

Fotó: Takács József

Diósgyőri kohászati terület: „ A döntés új lehetőséget teremt”

Az önkormányzat által a pénteki rendkívüli képviselő-testületi ülést követően kiadott közlemény úgy fogalmaz:

„Miskolc városa történelmi jelentőségű lépést tett: megvásárolta az egykori Diósgyőri Acélművek (DAM) területének egyharmadát, amely magában foglalja többek közt az úthálózatot is. A tranzakció a végelszámolás alatt álló ÖKO FERR Kft. vagyonelemei közül valósult meg, és lehetőséget ad arra, hogy a város hosszú évtizedek után saját kezébe vegye a több, mint száz hektáros iparterület jövőjének alakítását. A megállapodás a Bükk Városa Program keretében, a kormány támogatásával jött létre. A tulajdonszerzéssel Miskolc olyan jogi és fizikai pozíciót szerzett, amely lehetővé teszi, hogy a város végre rendezze, fejlessze és fokozatosan új funkciókkal lássa el az egykori ipari zónát.

A döntés fordulópontot jelent Miskolc életében: a város immár nem külső szemlélője, hanem aktív alakítója lehet a DAM terület jövőjének. Az önkormányzat célja, hogy a terület rendezése során egyszerre érvényesüljenek a gazdasági, környezetvédelmi és városfejlesztési szempontok. A fejlesztési koncepció szerint, a jelenleg is működő ipari tevékenységek számára korszerű, környezettudatos fejlesztésekre nyílik lehetőség, míg a terület más részei a Szinva zöld folyosójához és a városi szövethez kapcsolódva közösségi, rekreációs és városias funkciókat kaphatnak. A cél egy olyan többfunkciós, fenntartható városi tér kialakítása, amely hosszú távon is hozzájárul Miskolc gazdasági és társadalmi megerősödéséhez.