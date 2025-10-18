Dinoszauruszok lepik el Sátoraljaújhely környékét– élményekkel teli nap a Zempléni Dinó Parkban

Az erdő mélyén közel 50 mozgó és hangot adó dinoszaurusz rejtőzik, akiket a látogatók felkutathatnak – családosan vagy akár egyedül is. A hatalmas őshüllők között sétálva úgy érezhetjük, mintha 150–200 millió évet utaznánk vissza az időben. A Dinoszauruszok Sátoraljaújhelyen program igazi időutazást kínál: a Zempléni Dinó Parkban életre kelnek a múlt óriásai, így az egész család átélheti a prehisztorikus világ varázsát.

Dinoszauruszok Sátoraljaújhelyen is várnak már Forrás: Zempléni Dínó Park

A dinók nemzetközi múzeumi minősítéssel rendelkeznek, így a látogatók élethű méretben ismerhetik meg ezeket a különleges teremtményeket. A Sátoraljaújhely melletti park emellett több mint 30 különböző játékot is kínál, amelyek többsége ingyenesen kipróbálható – többek között vízi dodzsem, dinós ugrálóvár, giga csúszda és számos ügyességi, fejlesztő élményprogram várja a vendégeket.

A Zempléni Dinó Park ideális célpont az egész család számára: egy napra mindenki igazi felfedezővé válhat, miközben szórakozva tanulhat a Föld ősi korszakairól.

Tehát október 19-én irány Sátoraljaújhely, a program részletei és a nyitvatartás a park hivatalos oldalán találhatók.