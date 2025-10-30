Bejelentést tett az MVK a miskolci tömegközlekedésről – rengeteg embert érint

2025. október 31-ig jogosítanak utazási kedvezmény igénybevételére a közintézmények által előző tanévben kiadott, 2024/2025-ös tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok.

Azok a diákok, akik már megigényelték, de az érvényességi idő végéig nem kapták meg diákigazolványukat, az oktatási intézmény által kiadott QR kódos igazolással vehetik igénybe a tanulók utazási kedvezményét - mely igazolás a kiadástól számított 60 napig érvényes.

Tanuló bérletszelvény váltására jogosult az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulója, hallgatója, ugyanakkor - az utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet értelmében - a helyi közlekedésben a levelező tagozatos hallgatókat a tanulók utazási kedvezménye nem illeti meg, ők kizárólag általános bérlettel vagy vonaljeggyel utazhatnak - olvasható a MVK Zrt. hivatalos oldalán.