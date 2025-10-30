2 órája
Bejelentést tett az MVK a miskolci tömegközlekedésről – rengeteg embert érint
A 2009. augusztus 31. után született tanulók diákigazolványa matrica nélküli is érvényes a kedvezményes utazási jogosultság igazolására, függetlenül attól, hogy a 16. életévüket betöltötték.
Október végéig érvényesek a diákigazolvány matricák a közlekedésben
Fotó: Juhasz Balazs
2025. október 31-ig jogosítanak utazási kedvezmény igénybevételére a közintézmények által előző tanévben kiadott, 2024/2025-ös tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok.
Azok a diákok, akik már megigényelték, de az érvényességi idő végéig nem kapták meg diákigazolványukat, az oktatási intézmény által kiadott QR kódos igazolással vehetik igénybe a tanulók utazási kedvezményét - mely igazolás a kiadástól számított 60 napig érvényes.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Tanuló bérletszelvény váltására jogosult az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulója, hallgatója, ugyanakkor - az utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet értelmében - a helyi közlekedésben a levelező tagozatos hallgatókat a tanulók utazási kedvezménye nem illeti meg, ők kizárólag általános bérlettel vagy vonaljeggyel utazhatnak - olvasható a MVK Zrt. hivatalos oldalán.
Miskolci útfelújítási program: odébbvonultak a csőcserélők - friss képek és videó