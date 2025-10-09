Itt is megkezdődött a választási kampány!

„Parádés bevonuló táncokkal vette kezdetét a Földesben a diákigazgató-választás” – jelentette be, gazdag képgalériával kísérten, az iskola igazgatóhelyettese Facebook-posztjában.

Diákigazgató-választás: győztesekkel – és vesztesekkel

Fotó: Facebook / Földes média-szakkör

Diákigazgató-választás: a 11. évfolyamosok versengtek

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet igazgatóhelyettes posztolt a legnépszerűbb online közösségi oldalon arról, hogy a gimnáziuma a 2025-ös diákigazgató megválasztására készül. Erre, mint írja, az Aladdin, a Birodalom, a Chrono, a Rio de Janeiro és a Westside elnevezést választó kampány-csapatoknak, illetve jelöltjeiknek volt sansza. Nyert: „Brazíliai” képviselője, azaz a Rio de Janeiro.

A bejegyzés szövegét az alábbiakban idézzük a Földes Ferenc Gimnáziumban lezajlott eseményekről:

„Kezdetét vette a Földesben a diákigazgató-választás. Remek kampányfilmek megtekintésére került sor. Az óriás csúszdán csúszkáláson és céltáblára célba rúgáson, a kutyás bemutatón, a mezőségi és más tájegységekhez kapcsolódó tánctanuláson át a virtuális valóságon keresztül a buborékfocizásig, a fekve nyomástól, a tanár-diák 'sztárbokszon' és bikalovagláson át a mesterséges intelligenciáig rengeteg program várta az iskolatársakat. No meg a kedves szülők, nagyik és tanárok által sütött, főzött finomságok. A második nap reggele a sok-sok ígérettel tűzdelt, hatásos kortesbeszédekkel kezdődött, délelőtt pedig a tanítás mellett a vidám udvari és osztályprogramoké és a buliké volt a főszerep. A Földes 2025-ös diákigazgatója címért az ALADDIN; a BIRODALOM, a CHRONO, a RIO DE JANEIRO és a WESTSIDE 11. évfolyamosai vetélkedtek. Bevonulás, Megjelenés (termek, plakátok, online felületek, online sajtó, stb., Kampányfilm, Kortesbeszéd, Buli, Udvari és egyéb programok, Megjelenés kategóriákra történt a szavazás. A győztes a RIO DE JANEIRO lett, de az igazi nyertes a Földes diákközössége volt ezen a két napon. Hatalmas köszönet jár a 11. évfolyam osztályfőnökeinek, Pilz Mónika, Fazekas Krisztina, Kovács Attiláné, Szepesiné Medve Judit és Lőrincz Adrienne tanárnőknek és a segítő szülőknek, Nagy Csaba rendszergazdának, és a végzős ellenőrző bizottsági tagoknak is.”