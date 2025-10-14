Lakatlan, eladó volt, egyre pusztul a miskolci épület, ahol a legendás színésznő utolsó éveit élte - képek, videó

Miskolcon a Vasaló-tömbként ismert területen, a Hunyadi utca 52. számot viselő ház külsőségeiben már egyáltalán nem emlékeztet arra, ahogy a Miskolc XIX. századi történelmét feldolgozó kiadványokban láthatjuk. Egykor a legendás színésznő, Déryné háza volt.

Déryné háza nem túl bizalomkeltő látvány Miskslolcon

Fotó: Takács Joci

Déryné háza: ma már csak egy emléktábla

A ház falán az 1923-ban, a „miskolci nőegyletek” révén közadakozásból állított, díszes keretbe foglalt márványtábla hirdeti még ma is, hogy: „Dicsőséges művészi pályafutása után az 1867–1872-ik években itt e házban talált otthonra, e falak közt írta meg naplóját, s itt tért örök álomra Déry Istvánné, született Széppataki Róza, a tüneményes hangú magyar színművésznő, akinek művészeténél csak honszerelme volt nagyobb…”

A márványtábla éppen abban az évben készült el, amikor a Miskolcon 1823-ban megnyílt első magyarországi kőszínház 100 éves jubileumát ünnepelte. A miskolci színház 1953 és 1957 között viselte Déryné Széppataki Róza nevét. A legendás művésznő emlékét őrzi a Miskolci Nemzeti Színház udvarán Schaár Erzsébet bronzszobra is. A város napján, május 11-én minden évben Déryné Színházi Díjjal jutalmazzák a legnagyobbnak ítélt helyi színészi teljesítményt.

Pompából a nyomorúságba

Miskolcon egyébként két Déryné-ház van, és nem az előbb említett a híresebb, hanem az, amelyik a Vár utca 22-ben, a Diósgyőri vár tőszomszédságában van. Amikor a művésznő felhagyott a színművészettel, Déry Istvánnal – aki a diósgyőri koronauradalomban teljesített szolgálatot – ebbe a házba vonult vissza, és élt férje halála után még néhány esztendeig köztiszteletben, a környéken élőkkel termékeny békességben.