Lakatlan, eladó volt, egyre pusztul a miskolci épület, ahol a legendás színésznő utolsó éveit élte - képek, videó
Már csak egy márványtábla emlékeztet arra, hogy Miskolcon, a Hunyadi utca 52-ben töltötte időskorát a legendás színésznő. Déryné háza magántulajdon, az enyészet lett úrrá rajta.
Gondolná, hogy ez egy híres színésznő lakhelye volt Miskolcon?
Fotó: Takács Joci
Miskolcon a Vasaló-tömbként ismert területen, a Hunyadi utca 52. számot viselő ház külsőségeiben már egyáltalán nem emlékeztet arra, ahogy a Miskolc XIX. századi történelmét feldolgozó kiadványokban láthatjuk. Egykor a legendás színésznő, Déryné háza volt.
Déryné háza: ma már csak egy emléktábla
A ház falán az 1923-ban, a „miskolci nőegyletek” révén közadakozásból állított, díszes keretbe foglalt márványtábla hirdeti még ma is, hogy: „Dicsőséges művészi pályafutása után az 1867–1872-ik években itt e házban talált otthonra, e falak közt írta meg naplóját, s itt tért örök álomra Déry Istvánné, született Széppataki Róza, a tüneményes hangú magyar színművésznő, akinek művészeténél csak honszerelme volt nagyobb…”
A márványtábla éppen abban az évben készült el, amikor a Miskolcon 1823-ban megnyílt első magyarországi kőszínház 100 éves jubileumát ünnepelte. A miskolci színház 1953 és 1957 között viselte Déryné Széppataki Róza nevét. A legendás művésznő emlékét őrzi a Miskolci Nemzeti Színház udvarán Schaár Erzsébet bronzszobra is. A város napján, május 11-én minden évben Déryné Színházi Díjjal jutalmazzák a legnagyobbnak ítélt helyi színészi teljesítményt.
Pompából a nyomorúságba
Miskolcon egyébként két Déryné-ház van, és nem az előbb említett a híresebb, hanem az, amelyik a Vár utca 22-ben, a Diósgyőri vár tőszomszédságában van. Amikor a művésznő felhagyott a színművészettel, Déry Istvánnal – aki a diósgyőri koronauradalomban teljesített szolgálatot – ebbe a házba vonult vissza, és élt férje halála után még néhány esztendeig köztiszteletben, a környéken élőkkel termékeny békességben.
A Déryné-ház Miskolcon 2025. október 13-ánFotók: Takács Joci
Déryné megöregedvén beköltözött Miskolcra húgához, özvegy Kilényi Dávidnéhoz, az említett Hunyadi utca 52. számú házba. A két idős hölgy tulajdonképpen nem abban a házban lakott, amelyen ma a márványtábla áll, hanem annak egy szárnyában, az udvarban. Déryné ott kezdte el megírni naplóját, amely ugyan befejezetlen maradt, de a magyar memoárirodalom remekei között tartják számon. A visszaemlékezéseit 1872-ben bekövetkezett halála miatt nem tudta kiteljesíteni.
"Miskolc városában egy öreg asszonyság halt meg..."
A kőszínházi centenáriumra megjelent díszes kiadványban 1923-ban így emlékeznek erre a napra: „1872. szeptember 29-én. Miskolc városában egy öreg asszonyság halt meg. Csak épp hogy a háziak, a szomszédság pár vénasszonya ment be halottnézőre, virrasztóra s másnap, szomorú, esős őszi napon, amikor a Vöröstemplom melletti sírkertbe – a szegények temetőjébe – vitték a kindrusszal festett hitvány koporsót, amelyen pár virágszál sem volt; nem követte azt más, mint az árvaságra hagyott elaggott testvér és valami szolgálóféle. Ilyen szomorú, rideg, virágtalan volt a temetése a két ország koszorúzta bálványnak, a nagyok között is legnagyobb úttörőnek, a magyar színészet évtizedeken át szuverén királynőjének, Dérynének…”
A „másik” Déryné-ház
Néhány évvel később meghalt Déryné húga, aki élete vége felé albérlőknek adta ki a szobát, hogy eltartsa magát. Az utókor – leszámítva az említett emléktáblát – nem sokat törődött a „másik” Déryné-házzal, a Hunyadi utcaival. A Herman Ottó Múzeum közleményeinek 1969-ben megjelent 8. részének egyik cikke szerint „a Hunyadi utcai ház műszaki állapota olyan rossz, hogy hosszú távon nem tartható fenn, továbbá a környék több házával együtt a városrendezési terv alapján rövidesen szanálni fogják.” Az épület egyébjént nem minősül műemléknek.
Nos, a ház még ma is áll, azonban ma már lakatlan, ablakai bedeszkázva, a kertkapun lakat, az udvart felveri a gaz. Az egyik utcai ablakban néhány éve még volt egy papírdarab, amely azt jelezte, hogy a ház eladó. Márványtáblástól, mindenestől. Hogyan is másképp.
Vevő azonban- a jelek szerint - nemvolt rá, így az enyészet tovább végezte cseppet sem áldásos munkáját. Legutóbb a Miskolc Most! Facebook-csoportban posztoltak az épületről.
A kommentek beszédesek:
Valóságban Déryné nem ebben az épületben lakott, hanem a kertben lévő külön épületben, amit már lebontottak, sok évvel ezelőtt
A magántulajdonban lévő műemlék állagmegóvása is kötelező, mivel a tulajdonosnak gondoskodnia kell a műemléki értékek megőrzéséről és védelemről, ellenkező esetben szankciókkal nézhet szembe. A tulajdonos kötelessége, hogy a védettséget megalapozó műemléki értékeket a jogszabályoknak megfelelően megóvja, megvalósítva a szakszerű állagmegóvást és a folyamatos karbantartást.
Ennek a háznak eszmei értéke van, a tábla miatt is.
Évekkel ezelőtt szerettem volna megvenni. Sokszor jártam ott álmodozni. De aztán lebeszéltek róla. Pedig rengeteg ötletem volt, mire, hogyan lehetne használni, Déryné emlékét ápolva. Csak éppen pénzem nem volt rá.
Konkrétan ha tehetném, itt laknék... Nagyon szomorú ezt látni. Azt hogy ez az utca hogy néz ki a VHig, azt most meg sem említem...
Csak remélhetjük, hogy Déryné Széppataki Róza életének utolsó lakóhelye nem olyan csöndesen és lehangoló módon lesz az enyészeté, mint ahogy a benne végső napjait élő egykori nagy művésznőé. Ma még nem késő tenni valamit. Ha még nem késő…
