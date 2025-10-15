1 órája
Ez a Digitális Polgári Kör Kazincbarcika, Edelény és Forró térségének fontos!
Megvannak az alapító tagok. Demeter Zoltán jelentette be a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör megalakulását.
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő a Facebook oldalán jelentette be: a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör. A kezdeményezés célja, hogy a térségben élők számára digitális és személyes programok révén erősítsék a helyi polgári közösséget, miközben támogató teret biztosítanak a civil és önkormányzati szereplőknek.
Demeter Zoltán DPK alapító lett
A fotón látható alapító tagok – köztük polgármesterek, alpolgármesterek, pedagógusok és a helyi egészségügy képviselője – az együttműködés szándékát hangsúlyozzák, és azt, hogy a DPK egy modern, nyitott fórummá kíván válni a térségben élők számára.
Az alapító tagok név szerint:
- dr. Zsemkó Attila
- Bódi Noémi
- Váradi Lajos
- Dr. Szabó Melinda
- Bárdos Tamás
- Demeter Zoltán
- Juhász József
- Zilahy Zoltán
- Dr. Harcsáné Zsemkó Csilla
- Loj Balázs
Demeter Zoltán kiemelte:
Ez a közösség lehetőséget ad arra, hogy a digitális világ eszközeivel közelebb hozzuk az embereket a helyi ügyekhez, és támogassuk az aktív részvételt a közéletben.
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Bemutatkoznak a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége DPK alapító tagjai
Egy újabb bejegyzésből arra lehet következtetni, hogy az országgyűlési képviselő egyenként bemutatja a frissen alakult DPK alapítóit, Bódi Noémivel indítva a sorozatot.
Bódi Noémi, Gagybátor körzet lelkipásztora, 27 éve szolgál ezeken a településeken. Noémi példamutató munkát végez, egy lelkiismeretes, kedves, segítőkész embert ismerhettem meg a személyében. Örülök, hogy együtt alkothatunk egy erős közösséget – írja Demeter Zoltán bejegyzésében.
