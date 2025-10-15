október 15., szerda

Teréz névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egységben az erő

1 órája

Ez a Digitális Polgári Kör Kazincbarcika, Edelény és Forró térségének fontos!

Címkék#Digitális Polgári Kör#bejelentés#Demeter Zoltán#Forró#edelény#kazincbarcika

Megvannak az alapító tagok. Demeter Zoltán jelentette be a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör megalakulását.

Boon.hu

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő a Facebook oldalán jelentette be: a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör. A kezdeményezés célja, hogy a térségben élők számára digitális és személyes programok révén erősítsék a helyi polgári közösséget, miközben támogató teret biztosítanak a civil és önkormányzati szereplőknek.

demeter zoltán
Demeter Zoltán nagy bejelentést tett a frissen alakult DPK-ról 
Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Demeter Zoltán DPK alapító lett

A fotón látható alapító tagok – köztük polgármesterek, alpolgármesterek, pedagógusok és a helyi egészségügy képviselője – az együttműködés szándékát hangsúlyozzák, és azt, hogy a DPK egy modern, nyitott fórummá kíván válni a térségben élők számára.

Az alapító tagok név szerint:

  • dr. Zsemkó Attila
  • Bódi Noémi
  • Váradi Lajos
  • Dr. Szabó Melinda
  • Bárdos Tamás
  • Demeter Zoltán
  • Juhász József
  • Zilahy Zoltán
  • Dr. Harcsáné Zsemkó Csilla
  • Loj Balázs

Demeter Zoltán kiemelte: 

Ez a közösség lehetőséget ad arra, hogy a digitális világ eszközeivel közelebb hozzuk az embereket a helyi ügyekhez, és támogassuk az aktív részvételt a közéletben.

Bemutatkoznak a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége DPK alapító tagjai

Egy újabb bejegyzésből arra lehet következtetni, hogy az országgyűlési képviselő egyenként bemutatja a frissen alakult DPK alapítóit, Bódi Noémivel indítva a sorozatot.

Bódi Noémi, Gagybátor körzet lelkipásztora, 27 éve szolgál ezeken a településeken. Noémi példamutató munkát végez, egy lelkiismeretes, kedves, segítőkész embert ismerhettem meg a személyében. Örülök, hogy együtt alkothatunk egy erős közösséget – írja Demeter Zoltán bejegyzésében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu