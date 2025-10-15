Ez a Digitális Polgári Kör Kazincbarcika, Edelény és Forró térségének fontos!

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő a Facebook oldalán jelentette be: a Kazincbarcika, Edelény, Forró és térsége Digitális Polgári Kör. A kezdeményezés célja, hogy a térségben élők számára digitális és személyes programok révén erősítsék a helyi polgári közösséget, miközben támogató teret biztosítanak a civil és önkormányzati szereplőknek.

Demeter Zoltán nagy bejelentést tett a frissen alakult DPK-ról

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Demeter Zoltán DPK alapító lett

A fotón látható alapító tagok – köztük polgármesterek, alpolgármesterek, pedagógusok és a helyi egészségügy képviselője – az együttműködés szándékát hangsúlyozzák, és azt, hogy a DPK egy modern, nyitott fórummá kíván válni a térségben élők számára.

Az alapító tagok név szerint:

dr. Zsemkó Attila

Bódi Noémi

Váradi Lajos

Dr. Szabó Melinda

Bárdos Tamás

Demeter Zoltán

Juhász József

Zilahy Zoltán

Dr. Harcsáné Zsemkó Csilla

Loj Balázs

Demeter Zoltán kiemelte: