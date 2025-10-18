1 órája
Alien? Jabba-pempő? Még rosszabb? Olyat fotóztak a miskolci panel oldalán, hogy beindult a legvadabb találgatás
A közösségi hálón beszélték meg a miskolciak, egy polgártársuk milyen rejtélyes „objektumot” talált (és fotózott le) a Vörösmarty lakótelepi tízemeletes oldalán. Darázsfészek – derült fény a Facebookon zajlott eszmecserében.
Az Avason történt...
Darázsfészekbe nyúlhatott volna – helyette, okosan és elővigyázatosan, inkább fotózott, posztolt, rákérdezett és egyúttal figyelmeztetett másokat is a miskolci lakótelepen furcsa-ijesztő látványt észlelő lakótárs.
Darázsfészekbe még nem nyúltak, csak rákérdeztek
A facebookos felvetés, a fenti fényképpel ellátva, így szólt: „Ma láttam Király utca 28-32. számú panel szellőzőjén”. És mindjárt csatlakoztak is a bejegyzéshez hozzászólók, a lényegre tapintva: „Mi ez?”
Hogy ne kelljen sokáig kétségek közt tipródnunk, valaki magabiztosan (és stílusos emojikkal ellátva) mindjárt beírta a poszthoz:
Darázsfészek.
Alighanem ez lesz a rejtvény helyes megoldása.
A további közel három tucatnyi hozzászólás zöme ugyanezt a tényt erősíti meg, tanácsokkal is szolgálva érdeklődő polgártársainak.
- Lopódarázs pókokat tesz bele a kicsik tápláléka gyanánt. Úgyhogy azt ha valaki leveri, lesz meglepetés!
- Ez veszélyes nagyon.
- Ősszel elnéptelenedik és soha nem költöznek bele vissza, minden évben új fészket építenek.
- A lakásszövetkezetnek kell szólni, mielőtt baj nem lesz.
A Facebookon az egyik legnagyobb, a borsodi megyeszékhely ügyes-bajos mindennapjaival foglalkozó csoportjában, az Új Miskolcon Láttam címűben látott napvilágot a fénykép.
De ne hagyjuk még ennyiben a poszt szemlézését. Némelyek, tréfásabb kedvűek, ironikus mű-megoldásokkal szolgálnak a feladványra, a komolyság leghalványabb jele nélkül:
- Zsírra szállt por?
- Alien! Xenomorph!
