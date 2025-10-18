Alien? Jabba-pempő? Még rosszabb? Olyat fotóztak a miskolci panel oldalán, hogy beindult a legvadabb találgatás

Darázsfészekbe nyúlhatott volna – helyette, okosan és elővigyázatosan, inkább fotózott, posztolt, rákérdezett és egyúttal figyelmeztetett másokat is a miskolci lakótelepen furcsa-ijesztő látványt észlelő lakótárs.

Darázsfészek lehet, minden más megoldás még ijesztőbb volna...

Forrás: Facebook / Nagyné Katalin

Darázsfészekbe még nem nyúltak, csak rákérdeztek

A facebookos felvetés, a fenti fényképpel ellátva, így szólt: „Ma láttam Király utca 28-32. számú panel szellőzőjén”. És mindjárt csatlakoztak is a bejegyzéshez hozzászólók, a lényegre tapintva: „Mi ez?”

Hogy ne kelljen sokáig kétségek közt tipródnunk, valaki magabiztosan (és stílusos emojikkal ellátva) mindjárt beírta a poszthoz:

Darázsfészek.

Alighanem ez lesz a rejtvény helyes megoldása.

A további közel három tucatnyi hozzászólás zöme ugyanezt a tényt erősíti meg, tanácsokkal is szolgálva érdeklődő polgártársainak.

Lopódarázs pókokat tesz bele a kicsik tápláléka gyanánt. Úgyhogy azt ha valaki leveri, lesz meglepetés!

Ez veszélyes nagyon.

Ősszel elnéptelenedik és soha nem költöznek bele vissza, minden évben új fészket építenek.

A lakásszövetkezetnek kell szólni, mielőtt baj nem lesz.

A Facebookon az egyik legnagyobb, a borsodi megyeszékhely ügyes-bajos mindennapjaival foglalkozó csoportjában, az Új Miskolcon Láttam címűben látott napvilágot a fénykép.

De ne hagyjuk még ennyiben a poszt szemlézését. Némelyek, tréfásabb kedvűek, ironikus mű-megoldásokkal szolgálnak a feladványra, a komolyság leghalványabb jele nélkül:

Zsírra szállt por?

Alien! Xenomorph!

