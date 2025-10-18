október 18., szombat

Lakótelep

15 perce

Alien? Jabba-pempő? Még rosszabb? Olyat fotóztak a miskolci panel oldalán, hogy beindult a legvadabb találgatás

Címkék#Vörösmarty lakótelepen#rovarokból készült ételek#tízemeletes#lódarázsfészek#panelház#darázsfészek#tízemeletes társasház#Miskolc#király utca

A közösségi hálón beszélték meg a miskolciak, egy polgártársuk milyen rejtélyes „objektumot” talált (és fotózott le) a Vörösmarty lakótelepi tízemeletes oldalán. Darázsfészek – derült fény a Facebookon zajlott eszmecserében.

Boon.hu
Alien? Jabba-pempő? Még rosszabb? Olyat fotóztak a miskolci panel oldalán, hogy beindult a legvadabb találgatás

Az Avason történt...

Darázsfészekbe nyúlhatott volna – helyette, okosan és elővigyázatosan, inkább fotózott, posztolt, rákérdezett és egyúttal figyelmeztetett másokat is a miskolci lakótelepen furcsa-ijesztő látványt észlelő lakótárs.

darázsfészek
Darázsfészek lehet, minden más megoldás még ijesztőbb volna...
Forrás: Facebook / Nagyné Katalin

Darázsfészekbe még nem nyúltak, csak rákérdeztek

A facebookos felvetés, a fenti fényképpel ellátva, így szólt: „Ma láttam Király utca 28-32. számú panel szellőzőjén”. És mindjárt csatlakoztak is a bejegyzéshez hozzászólók, a lényegre tapintva: „Mi ez?

Hogy ne kelljen sokáig kétségek közt tipródnunk, valaki magabiztosan (és stílusos emojikkal ellátva) mindjárt beírta a poszthoz:

Darázsfészek. ⚠️🐝

Alighanem ez lesz a rejtvény helyes megoldása.

A további közel három tucatnyi hozzászólás zöme ugyanezt a tényt erősíti meg, tanácsokkal is szolgálva érdeklődő polgártársainak.

  • Lopódarázs pókokat tesz bele a kicsik tápláléka gyanánt. Úgyhogy azt ha valaki leveri, lesz meglepetés!
  • Ez veszélyes nagyon.
  • Ősszel elnéptelenedik és soha nem költöznek bele vissza, minden évben új fészket építenek.
  • A lakásszövetkezetnek kell szólni, mielőtt baj nem lesz.

A Facebookon az egyik legnagyobb, a borsodi megyeszékhely ügyes-bajos mindennapjaival foglalkozó csoportjában, az Új Miskolcon Láttam címűben látott napvilágot a fénykép.
De ne hagyjuk még ennyiben a poszt szemlézését. Némelyek, tréfásabb kedvűek, ironikus mű-megoldásokkal szolgálnak a feladványra, a komolyság leghalványabb jele nélkül:

  • Zsírra szállt por?
  • Alien! Xenomorph!

A közelmúltban a Borsod Online több alkalommal is foglalkozott a darázs- és darászfészek-témával.

Ebben a cikkben például arról írt a megyei hírportál, hogy „csak semmi pánik: nem minden méretes darázs ázsiai lódarázs!

Volt arra nézve is figyelmeztetés, hogy

Van ilyen is: ahol a köztéri pad alá fészkelték be magukat a darazsak
Fotó: MZSP

Tavaly pedig egyenesen választ nyert a mindenki számára jogosan felvetődő kérdés:

Egy jópár évvel ezelőtti hasonló esetről ebben a videóban számolt be a Borsod Online:

 

