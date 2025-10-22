október 22., szerda

Előd névnap

13°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy fogás!

1 órája

Brutális kapás a Bodrogon, egyből kiült a félelem a horgász arcára! Ő se hitte, hogy ezt látja majd a horgon…

Címkék#Pecaverzum#csuka#horgász

Átlagosnak indult a délután a Bodrog holtágánál. Akkora csuka kapta be a horgot, hogy a horgászbotot is majdnem eltörte.

Boon.hu

Egy igazán izgalmas pergetésről számolt be a pecaverzum.hu. Az egyik horgásznak egy délutáni alkalom során olyan csuka jött szembe a Bodrog egyik holtágánál, hogy a még a bot is perecbe hajlott.

A második legnagyobb csuka, amit valaha pergetett
A második legnagyobb csuka, amit valaha pergetett
Forrás: pecaverum.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A harcos csuka

Zsóka Árpád, a rövidülő nappalok ellenére még mindig gyakran jár ki horgászni. Az ominózus októberi délután a finoman fodrozódó víz mellett kezdődött a történet. Az időjárási körülmények ideálisnak tűntek arra, hogy valami igazán különleges történjen.

Árpád az öccsével érkezett a holtághoz, majd a csillanó-villogó villantók a kapocs végén és a sűrű csaliváltásban bízva reménykedtek a nagy fogásban.

Aztán egyszer csak megtörtént a várva várt pillanat. A kapás pillanatában a horgász rögtön tudta, hogy nem akármivel akadt össze.

Még a bot is perecbe hajlott a kezemben

 – idézte fel.

Nehezen ugyan, de a csukát végül sikerült beszákolni és kiemelni a vízből. Bár nem mérték le a halat, mert az izgalom elragadta a mérés lehetőségét, Árpád elmondása szerint ez lehetett élete második legnagyobb pergetett csukája.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu