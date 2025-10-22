Brutális kapás a Bodrogon, egyből kiült a félelem a horgász arcára! Ő se hitte, hogy ezt látja majd a horgon…

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A harcos csuka

Zsóka Árpád, a rövidülő nappalok ellenére még mindig gyakran jár ki horgászni. Az ominózus októberi délután a finoman fodrozódó víz mellett kezdődött a történet. Az időjárási körülmények ideálisnak tűntek arra, hogy valami igazán különleges történjen.

Árpád az öccsével érkezett a holtághoz, majd a csillanó-villogó villantók a kapocs végén és a sűrű csaliváltásban bízva reménykedtek a nagy fogásban.

Aztán egyszer csak megtörtént a várva várt pillanat. A kapás pillanatában a horgász rögtön tudta, hogy nem akármivel akadt össze.

Még a bot is perecbe hajlott a kezemben

– idézte fel.

Nehezen ugyan, de a csukát végül sikerült beszákolni és kiemelni a vízből. Bár nem mérték le a halat, mert az izgalom elragadta a mérés lehetőségét, Árpád elmondása szerint ez lehetett élete második legnagyobb pergetett csukája.