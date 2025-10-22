1 órája
Brutális kapás a Bodrogon, egyből kiült a félelem a horgász arcára! Ő se hitte, hogy ezt látja majd a horgon…
Átlagosnak indult a délután a Bodrog holtágánál. Akkora csuka kapta be a horgot, hogy a horgászbotot is majdnem eltörte.
Egy igazán izgalmas pergetésről számolt be a pecaverzum.hu. Az egyik horgásznak egy délutáni alkalom során olyan csuka jött szembe a Bodrog egyik holtágánál, hogy a még a bot is perecbe hajlott.
A harcos csuka
Zsóka Árpád, a rövidülő nappalok ellenére még mindig gyakran jár ki horgászni. Az ominózus októberi délután a finoman fodrozódó víz mellett kezdődött a történet. Az időjárási körülmények ideálisnak tűntek arra, hogy valami igazán különleges történjen.
Árpád az öccsével érkezett a holtághoz, majd a csillanó-villogó villantók a kapocs végén és a sűrű csaliváltásban bízva reménykedtek a nagy fogásban.
Aztán egyszer csak megtörtént a várva várt pillanat. A kapás pillanatában a horgász rögtön tudta, hogy nem akármivel akadt össze.
Még a bot is perecbe hajlott a kezemben
– idézte fel.
Nehezen ugyan, de a csukát végül sikerült beszákolni és kiemelni a vízből. Bár nem mérték le a halat, mert az izgalom elragadta a mérés lehetőségét, Árpád elmondása szerint ez lehetett élete második legnagyobb pergetett csukája.
