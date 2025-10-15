Megújul az encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde – közel 400 millió forintos fejlesztés indul

Encs Város Önkormányzata 394,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével fejleszti a Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. számú tagintézményét. A beruházás a TOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával.

Az encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde felújításának látványterve Forrás: MW

A fejlesztés célja, hogy az Encs, Fő út 89. szám alatt található intézmény korszerű, gyermekbarát és energiahatékony környezetben működhessen tovább. Az épület felújítása, átalakítása és bővítése révén új helyiségek jönnek létre, amelyek korábban hiányoztak az óvoda mindennapi működéséből.