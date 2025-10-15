október 15., szerda

Teréz névnap

Gyermekbarát

1 órája

Megújul az encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde – közel 400 millió forintos fejlesztés indul

Címkék#Encs Város Önkormányzat#TOP Plusz pályázat#Encsi Csoda-Vár Óvoda#fejlesztés

Modernebb környezet a gyerekeknek és az óvónőknek. Több mint 394 millió forint európai uniós támogatásból újul meg az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. számú tagintézménye.

Boon.hu

Encs Város Önkormányzata 394,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével fejleszti a Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. számú tagintézményét. A beruházás a TOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával.

Csoda-Vár Óvoda
Az encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde felújításának látványterve  Forrás:  MW

A fejlesztés célja, hogy az Encs, Fő út 89. szám alatt található intézmény korszerű, gyermekbarát és energiahatékony környezetben működhessen tovább. Az épület felújítása, átalakítása és bővítése révén új helyiségek jönnek létre, amelyek korábban hiányoztak az óvoda mindennapi működéséből.

Az encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde munkahelyeket őriz meg

Az átalakítás során többek között

  • új csoportszobát,
  • tornaszobát szertárral,
  • nevelői szobát,
  • tálalókonyhát,
  • valamint modern szociális helyiségeket alakítanak ki.

A fejlesztés nemcsak az épületet érinti: a projekt részeként új beltéri és udvari játékokat, fejlesztő eszközöket és konyhai berendezéseket is beszereznek. Az így létrejövő környezet lehetővé teszi, hogy az óvoda szakmai munkája a legmagasabb színvonalon, gyermekközpontúan folytatódjon.
Az energiahatékony megoldásoknak köszönhetően az intézmény jövőbeni működése gazdaságosabb és biztonságosabb lesz, miközben 11 munkahelyet is megőriznek.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2027. július 31.

