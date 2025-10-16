1 órája
„Mondjunk nemet a háborúra és igent a békére!” – kéri Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője
A Fidesz országgyűlési képviselője október 16-án csütörtökön délután tartotta sajtótájékoztatóját. Csöbör Katalin arra biztat mindenkit, hogy döntsön józanul és csatlakozzon az aláírásgyűjtési akcióhoz.
Fotó: Takács József
Csöbör Katalin tájékoztatta a sajtó képviselőit, ahogy az ország többi településén, így Miskolcon és vonzáskörzetében is aláírásgyűjtési akció indul.
Tisztán látszik, hogy a világ és benne a magyar emberek válaszúthoz érkeztek. Ebben a kereszteződésben felszállhatunk egy balra tartó páncélvonatra, amit Magyar Péter vezet, de a GPS-t Brüsszelből kezelik. Az útvonaltervet pár hete már bemutatták Koppenhágában: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig elvileg majd kimerül. Ez a brüsszeli háborús terv, amellyel háborúba akarják rángatni Európát. Ennek az árát velünk, miskolci, alsózsolcai vagy éppen szirmabesenyői emberekkel is meg akarják fizettetni. De azt, hogy ennek a háborúnak mikor lenne vége, még azok sem tudják, akik ezt az egész agyament tervet kitalálták.
– vezette fel a kormány aláírásgyűjtő kezdeményezéséről tartott miskolci sajtótájékoztatón Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő.
Csöbör Katalin hangsúlyozta, hogy egy út van, ami a békéhez és fejlődéshez vezet
A folytatásban Csöbör Katalin elmondta: ebben az útkereszteződésben jobbra is indul egy járat, amely felvesz mindenkit Miskolctól Washingtonig, aki békét és fejlődést szeretne. Ez a járat óriási sikert könyvelhetett el pár napja. Donald Trump amerikai elnök vezetésével és Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében aláírták a Közel-Keleti Béketervet. A fegyverek elhallgattak, a túszok szabadok, a Közel-Keleten rég nem látott béke honol. Trump elnök megcsinálta!
A magyarok nem kérnek a háborúból
Létezik tehát a világban egy békepárti hálózat, amelynek mi, magyarok is a hangadói vagyunk, amióta kitört az orosz-ukrán háború. Most, hogy nyilvános a brüsszeli háborús terv, újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból!
– hangsúlyozta Csöbör Katalin.
