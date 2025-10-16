„Mondjunk nemet a háborúra és igent a békére!” – kéri Csöbör Katalin, a Fidesz országgyűlési képviselője

Csöbör Katalin hangsúlyozta, hogy egy út van, ami a békéhez és fejlődéshez vezet

A folytatásban Csöbör Katalin elmondta: ebben az útkereszteződésben jobbra is indul egy járat, amely felvesz mindenkit Miskolctól Washingtonig, aki békét és fejlődést szeretne. Ez a járat óriási sikert könyvelhetett el pár napja. Donald Trump amerikai elnök vezetésével és Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében aláírták a Közel-Keleti Béketervet. A fegyverek elhallgattak, a túszok szabadok, a Közel-Keleten rég nem látott béke honol. Trump elnök megcsinálta!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A magyarok nem kérnek a háborúból

Létezik tehát a világban egy békepárti hálózat, amelynek mi, magyarok is a hangadói vagyunk, amióta kitört az orosz-ukrán háború. Most, hogy nyilvános a brüsszeli háborús terv, újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból!

– hangsúlyozta Csöbör Katalin.