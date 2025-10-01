Cigándon családi nap, elnöki jelenléttel

A huszadik Bélesfesztivált, egyúttal Hagyományőrző Családi Napot tartottak a hétvégén Cigándon. A rendezvényt hivatalosan Bánné dr. Gál Boglárka nyitotta meg.

Családi nap Cigándon, elnöki jelenléttel (Bánné Gál Boglárka balról a második)

Fotó: Jánvári László / Forrás: Facebook

Családi napot tartottak Cigándon

Az esemény vendégeként a vármegyei önkormányzat elnöke maga is posztolt utólag a rendezvényről a Facebook-oldalán:

A közösség ünnepe ez a hagyományőrző családi nap és főzőverseny. A cigándi, a bodrogközi hagyományokról szól, amelyből közösen építjük a jelent és a jövőt!

Szeptember 27-én tartották meg a XX. Bélesfesztivál – Hagyományőrző Családi Nap elnevezésű rendezvényt Cigándon, amelynek – mint a települési honlapjának híradásában olvasható – kiemelkedő kulturális programjaként Navratil Andrea és a Békás Banda koncertjét említik volt. A nagy sikerű előadás során közreműködött Máté Móric és táncos párja is – írják a beszámolóban –, akik látványos táncprodukcióval színesítették az élményt. Az esemény „a hagyományőrzés és a magyar népzene jegyében telt, a közönség pedig nagy lelkesedéssel fogadta a fellépőket”. A műsor lebonyolítását a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatta, szolgáltató partnerként közreműködött a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. „A Bélesfesztivál idén is méltó módon ünnepelte a helyi gasztronómiai és kulturális örökséget, miközben minőségi szórakozást kínált minden korosztály számára.”

Navratil Andrea és a Békás Banda a cigándi színpadon

Forrás: cigand.hu

