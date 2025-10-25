1 órája
Középkori divatbemutató és kalapos kalandozás a Herman Ottó Múzeumban - fotókon, videón, mi a menőbb Indiana Jones kalapjánál- fotókkal, videóval!
A középkor „közepén” már kezdtek eltérni egymástól a női és férfi ruhák. Az öltözködés kifejezte a társadalmi rangot, egyben a tehetősség mértékét. Onnan tudjuk mindezt, hogy most megmutatták. Történelmi divatbemutatót tartottak a Herman Ottó Múzeum látványtári családi napján.
A Herman Ottó Múzeum munkatársai, valamint az Anjou Történelmi Egyesület hagyományőrzőinek közreműködésével tartottak-tartanak családi napot a múzeum Tímármalom utcai Régészeti Látványtárában. Lesd meg, hogy van-e menőbb kiegészítő Indiana Jones kalapjánál a ruhatárunkban! – szólt a rendezvényre invitáló egyik felhívás. Aztán volt „régész-divatbemutató”, előadások és zene, nemezelés és hennafestés, külön figyelmet kaptak ráadásul a fejfedők.
A múzeumi családi nap fókuszában a ruha és a kalap
A Herman Ottó Múzeum Régészeti Látványraktára a Győri kapui lakótelephez közeli Tímármalom utcában található, a régóta ott üzemelő múzeumi raktárhelyiség mellett alakították ki a közelmúltban az ezt befogadó épületet. Az intézmény immár többedszer szervez itt hasonló rendezvényt, amire elsősorban a kisgyerekes családokat várják, mint most szombaton is, egész nap.
A program délelőtt középkori divatbemutatóval indult, ami elsősorban a 14. század időszakát, a középkornak ezt a szegmensét idézte meg, értelemszerűen a viseletkultúra, annak fejlődésének bemutatásával. Mint az Anjou Történelmi Egyesület segítségével láttatott korabeli ruha-divatok érzékeltették, s ez derült ki Miskolczi Melinda és Benkő Gábor szakemberek előadásából, a kor annak az időszaka, amikor az öltözködés kezdett egyre fontosabbá és kifejezővé válni. Hogy olvasóink könnyebben elképzelhessék ezt az érát, főleg a filmekből ismert középkorra gondoljanak – inkább a Robin Hood-féle kalandtörténetekre, semmint, mondjuk, a Gyaloggaloppra... Ahogy az lenni szokott (akár a filmvásznon), ezen a rendezvényen is a nemesi, illetve gazdagabb társadalmi téregek kultúrája mutatkozott meg, a ruha-rekonstrukciók formájában, de az előadás kitért az alsóbb néprétegek ruházkodásának kérdésére is. Annál is inkább, mivel ahogy elhangzott, a rang és a gazdag öltözet nem mindig fedte egymást: voltak „csóróbb” nemesek és tehetősebb jobbágyok. Olyan különleges társadalmi csoportok eltérő, színes öltözködéséről nem is beszélve, mint például az igricek, azaz mulattatók, szakszóval jokulátorok.
Kalandozás igen, luxizás nem
Külön programpontot képviselt a családi nap folyamatban a „kalandozás a kalapok világában”. Itt Bodnár Balázs nemezelő és kalapkészítő előadását hallhatták-nézhették meg az érdeklődők: a fejfedők történetéről az ókortól napjainkig, azok tágabb történeti-kulturális kontextusaira is kitérve, egy-egy történelmi fejviselet rekonstrukciójának tárgyi megjelenítésével – hogy a meghívóból idézzük a szakszerű leírást. A napot záró délutáni régész-divatbemutató pedig azzal szólította meg a nagyérdeműt, hogy: „Imádod a divatot, a filmeket és a régészet is lázba hoz? Egy divatbemutató erejéig most mindezeket ötvözzük! Lesd meg, hogy van-e menőbb kiegészítő Indiana Jones kalapjánál a ruhatárunkban!”
Családi nap a Régészeti LátványraktárbanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Visszatekintve a délelőtti bemutató-részre, amin Fotógalériánk is készült: szó esett a viselettörténet e századokbeli alakulásáról, jelentéseiről. A női és férfi ruházatok itt kezdtek véglegesen elkülönülni egymástól, mint ahogy a különböző társadalmi osztályoké, rétegeké is, pláne hogy idővel már az egyes országokban rendeletileg is szabályozták a kérdést. ki mit hordhat, milyen anyagokat – „ne lehessen luxizás”, mint hangzott el a történész játékos megfogalmazásában. Mindeközben az élő, jelmezes bemutatón nem csak felnőtt nemesi férfi és asszony nyolc évszázaddal ezelőtti öltözködését vonultatták fel, de kisgyerekekét is – ami akkor még igazán alig tért el a felnőttekétől –, köztük a két és fél éves Gyöngyi közreműködésével. Érdekességként szóba került: az idő tájt nemigen voltak zsebek a ruhákon, az emberek a holmijukat táskában, szütyőben hordták magukkal. A nőknek, ha férjhez mentek, ténylegesen „bekötötték a fejét”, azaz többé nem járhattak fedetlen fővel. A férfiaknál viszont az egyik évszázadban még a szakáll és bajusz volt a divatos, a másikban meg már a borotvált arc. Jódarabig nem voltak még jobb és ballábas cipők! Eleve kevesen hordtak mai értelemben vett lábbelit, gyakori volt a bőrtalpú harisnya.
És ha arra gondolunk, hogy a középkornak ebben a fázisában jelentek meg például a gombok, ami ma már szinte elképzelhetetlen mértékben hatott a társadalmi gondolkodásra is, vagy ha felidézzük a Selyemút és az azon érkező „keleti” (tehát kínai) holmik jelentőségét, majd az ezek drágasága nyomán később kiépülő európai ruhaipar (következményeképpen pedig: ipari forradalom!) szerepét – érzékelhetjük, milyen fontos a kultúrtörténetben és egyben a „nagy” történelemben” az öltözködés változásainak hatása. Ilyen érdekes tudással és gondolatokkal gazdagodhattak a színes szombati múzeumi programon részt vevő érdeklődők.
