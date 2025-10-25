Középkori divatbemutató és kalapos kalandozás a Herman Ottó Múzeumban - fotókon, videón, mi a menőbb Indiana Jones kalapjánál

A Herman Ottó Múzeum munkatársai, valamint az Anjou Történelmi Egyesület hagyományőrzőinek közreműködésével tartottak-tartanak családi napot a múzeum Tímármalom utcai Régészeti Látványtárában. Lesd meg, hogy van-e menőbb kiegészítő Indiana Jones kalapjánál a ruhatárunkban! – szólt a rendezvényre invitáló egyik felhívás. Aztán volt „régész-divatbemutató”, előadások és zene, nemezelés és hennafestés, külön figyelmet kaptak ráadásul a fejfedők.

Gyöngyi volt a múzeumi családi nap legfiatalabb fellépője

Forrás: Mogyorósi Zsolt Pipó

A múzeumi családi nap fókuszában a ruha és a kalap

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Látványraktára a Győri kapui lakótelephez közeli Tímármalom utcában található, a régóta ott üzemelő múzeumi raktárhelyiség mellett alakították ki a közelmúltban az ezt befogadó épületet. Az intézmény immár többedszer szervez itt hasonló rendezvényt, amire elsősorban a kisgyerekes családokat várják, mint most szombaton is, egész nap.

A program délelőtt középkori divatbemutatóval indult, ami elsősorban a 14. század időszakát, a középkornak ezt a szegmensét idézte meg, értelemszerűen a viseletkultúra, annak fejlődésének bemutatásával. Mint az Anjou Történelmi Egyesület segítségével láttatott korabeli ruha-divatok érzékeltették, s ez derült ki Miskolczi Melinda és Benkő Gábor szakemberek előadásából, a kor annak az időszaka, amikor az öltözködés kezdett egyre fontosabbá és kifejezővé válni. Hogy olvasóink könnyebben elképzelhessék ezt az érát, főleg a filmekből ismert középkorra gondoljanak – inkább a Robin Hood-féle kalandtörténetekre, semmint, mondjuk, a Gyaloggaloppra... Ahogy az lenni szokott (akár a filmvásznon), ezen a rendezvényen is a nemesi, illetve gazdagabb társadalmi téregek kultúrája mutatkozott meg, a ruha-rekonstrukciók formájában, de az előadás kitért az alsóbb néprétegek ruházkodásának kérdésére is. Annál is inkább, mivel ahogy elhangzott, a rang és a gazdag öltözet nem mindig fedte egymást: voltak „csóróbb” nemesek és tehetősebb jobbágyok. Olyan különleges társadalmi csoportok eltérő, színes öltözködéséről nem is beszélve, mint például az igricek, azaz mulattatók, szakszóval jokulátorok.