Ebben a három városban van a legtöbb covidos

Mi derült ki a mintákból?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ (NNGYK) által közölt adatok szerint az év 42. hetében az országos átlag nem növekedett, a minták eredményei stagnálást mutattak.

Az adatok szerint viszont Egerben, Miskolcon és Szegeden viszont külön figyelmet igényel a járványügyi helyzet.

Egyre több a covidos megbetegedés

Az emelkedés arra utal, hogy ebben a három városban növekszik a fertőzési kockázat még akkor is, ha országos szinten a helyzet nem romlott.

Fontos hangsúlyozni, hogy az emelkedés még nem feltétlenül jelent nagymértékű megbetegedést, de fokozott óvatosságra int.