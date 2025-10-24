október 24., péntek

Koronavírus

1 órája

Ebben a három városban van a legtöbb covidos

Címkék#népegészségügyi#covidos#Miskolc

Miskolci is a legveszélyeztetettebb városok között van! Tombol a covid, ebben a három városban lehet a legtöbb beteg.

Boon.hu

Egy friss közlemény szerint hazánkban, noha az országos adatokat nézve a koronavírus örökítő anyag koncentrációja szennyvízben stagnál, három városban – Egerben, Miskolcon és Szegeden – emelkedést regisztráltak. A legtöbb covidos ezekben a városokban lehet.

Ebben a három városban egyre több covidos beteg lehet
Forrás:  Facebook/illusztráció

Mi derült ki a mintákból?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ (NNGYK) által közölt adatok szerint az év 42. hetében az országos átlag nem növekedett, a minták eredményei stagnálást mutattak.

Az adatok szerint viszont Egerben, Miskolcon és Szegeden viszont külön figyelmet igényel a járványügyi helyzet.

Egyre több a covidos megbetegedés

Az emelkedés arra utal, hogy ebben a három városban növekszik a fertőzési kockázat még akkor is, ha országos szinten a helyzet nem romlott.

Fontos hangsúlyozni, hogy az emelkedés még nem feltétlenül jelent nagymértékű megbetegedést, de fokozott óvatosságra int.

A lakosságnak érdemes követni az országos és helyi hatóságok ajánlásait.

 

