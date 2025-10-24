1 órája
Ebben a három városban van a legtöbb covidos
Miskolci is a legveszélyeztetettebb városok között van! Tombol a covid, ebben a három városban lehet a legtöbb beteg.
Egy friss közlemény szerint hazánkban, noha az országos adatokat nézve a koronavírus örökítő anyag koncentrációja szennyvízben stagnál, három városban – Egerben, Miskolcon és Szegeden – emelkedést regisztráltak. A legtöbb covidos ezekben a városokban lehet.
Mi derült ki a mintákból?
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ (NNGYK) által közölt adatok szerint az év 42. hetében az országos átlag nem növekedett, a minták eredményei stagnálást mutattak.
Az adatok szerint viszont Egerben, Miskolcon és Szegeden viszont külön figyelmet igényel a járványügyi helyzet.
Egyre több a covidos megbetegedés
Az emelkedés arra utal, hogy ebben a három városban növekszik a fertőzési kockázat még akkor is, ha országos szinten a helyzet nem romlott.
Fontos hangsúlyozni, hogy az emelkedés még nem feltétlenül jelent nagymértékű megbetegedést, de fokozott óvatosságra int.
A lakosságnak érdemes követni az országos és helyi hatóságok ajánlásait.
