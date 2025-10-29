35 perce
Új könyv jelent meg a mezőkövesdi bútorfestő hagyományokról
Bemutatták Berecz L. Zsuzsa kiadványát. A könyv a mezőkövesdi bútorfestő hagyományokról szól és a Matyó Népművészeti Egyesület által jelent meg.
A Matyó Népművészeti Egyesület új kiadvánnyal gazdagította a helyi kulturális életet, amelynek a témája, a mezőkövesdi bútorfestő hagyományok. A könyv a matyó népművészet együk különleges, ám kevéssé dokumentált ágát mutatja be.
Mezőkövesdi bútorfestő hagyományok
A „Festett bútorok hagyománya Mezőkövesden” című könyv bemutatóját október 23-án tartották a Népi Művészetek Házában, ahol Pap Bernadett, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a könyv szerzője és szerkesztője, Berecz L. Zsuzsa ismertette a kiadvány megszületésének történetét, hátterét és tartalmát – írja a a mezokovesd.hu
