Új könyv jelent meg a mezőkövesdi bútorfestő hagyományokról

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mezőkövesdi bútorfestő hagyományok

A „Festett bútorok hagyománya Mezőkövesden” című könyv bemutatóját október 23-án tartották a Népi Művészetek Házában, ahol Pap Bernadett, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a könyv szerzője és szerkesztője, Berecz L. Zsuzsa ismertette a kiadvány megszületésének történetét, hátterét és tartalmát – írja a a mezokovesd.hu