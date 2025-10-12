október 12., vasárnap

Miksa névnap

11°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kreatív

22 perce

Ebben a borsodi buszmegállóban MINDIG bent áll busz!

Címkék#Volán#volánbusz állomás#tömegközlekedés#street art#buszmegálló#Sárazsadány#öröm

Sárazsadány új attrakcióval került fel nemrégiben a tömegközlekedés világtérképére. Busz áll a buszmegállóban! Mármint mindig, éjjel-nappal. Nem kell rá hiábavalóan várni... Oda van festve.

Boon.hu

Valódi Volán-járatról van szól, már amennyiben ez is jellegzetes sárga színű. Nem késik, nem jön (megy) hamarabb, nincs is menetrendje. A hét hét napján, a nap 24 órájában az utazóközönség rendelkezésére áll. A legmegbízhatóbb buszmegálló nem csak Zemplénben, de egész Borsod-Abaúj-Zemplénben.

buszmegálló
A sárazsadányi Volán-buszmegálló elölnézetben
Facebook / Veres Andrea

Ebben a buszmegállóban „öröm buszra várni”

Veres Andrea szeptemberi Facebook-bejegyzései között találta a Boon.hu az alábbi gyöngyszemet. A közösségi médiás poszt arról számolt be, hogy a közelmúltban megújult a sárazsadányi Volán-buszmegálló. Méghozzá nem mindennapi módon. Összetéveszthetetlen festést kapott, pont olyan sárgát, mint amilyenek a megszokott tömegközlekedési eszközök immár évtizedek óta. A típusa (a felirat szerint): „Kőbusz”.

A posztoló így vezette fel a kitett fényképeket:

Sárazsadányban öröm buszra várni 😍

Bárkinek is volt az ötlete, minden elismerésem az övé, és azé, aki megvalósította. Többször láttam itt egy fiatalembert a nyáron a legnagyobb hőségben is átszellemülten dolgozni.  Látszott rajta, hogy alkot, hogy szívvel-lélekkel csinálja.

Az illusztrált bejegyzés ezer megosztás felett jár, és félezer lájkot is begyűjtött már.

A hozzászólások gyakorlatilag egytől egyig pozitívak a sárazsadányi innovációt illetően, az elismerés hangján szólnak, dicsérik a „festőt”. Van, aki tudni véli, ki az „elkövető”:

Rutkai Róbert ennek a megálmodója és kivitelezője. A faluban nagyon sok dolog dicséri a kreativitását és a keze munkáját!

A többi komment közül is érdemes egyiket-másikat ideidéznünk:

  • Szuper! Nagyon ötletes! Elismerés az ötlet megálmodójának és az elkészítőjének!
  • Ma arra jártam és ledöbbentem, viszont zuhogott az eső így nem álltam meg. 😁 Gratulálok! 👍 Nagyon szép, elit belülről, itt jobban látszik. Remélem, megbecsülik majd!
  • Aranyos. Arra jártam, egy pillanatra tényleg busznak néztem.
  • Valóban nagyon ötletes és egyben vicces is, mert szerintem lesz olyan, aki ide „száll” be, csak nem ér el Á-B-be 😄

Ilyen volt – ilyen lett!

Ha jól azonosítjuk a helyszínt, akkor ilyen volt előtte – döbbenetes a különbség!

És most pedig:

Ilyen belülről...
Forrás: Facebook / Veres Andrea
... és ilyen hátulról
Forrás: Facebook / Veres Andrea

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu