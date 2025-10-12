22 perce
Ebben a borsodi buszmegállóban MINDIG bent áll busz!
Sárazsadány új attrakcióval került fel nemrégiben a tömegközlekedés világtérképére. Busz áll a buszmegállóban! Mármint mindig, éjjel-nappal. Nem kell rá hiábavalóan várni... Oda van festve.
Valódi Volán-járatról van szól, már amennyiben ez is jellegzetes sárga színű. Nem késik, nem jön (megy) hamarabb, nincs is menetrendje. A hét hét napján, a nap 24 órájában az utazóközönség rendelkezésére áll. A legmegbízhatóbb buszmegálló nem csak Zemplénben, de egész Borsod-Abaúj-Zemplénben.
Ebben a buszmegállóban „öröm buszra várni”
Veres Andrea szeptemberi Facebook-bejegyzései között találta a Boon.hu az alábbi gyöngyszemet. A közösségi médiás poszt arról számolt be, hogy a közelmúltban megújult a sárazsadányi Volán-buszmegálló. Méghozzá nem mindennapi módon. Összetéveszthetetlen festést kapott, pont olyan sárgát, mint amilyenek a megszokott tömegközlekedési eszközök immár évtizedek óta. A típusa (a felirat szerint): „Kőbusz”.
A posztoló így vezette fel a kitett fényképeket:
Sárazsadányban öröm buszra várni
Bárkinek is volt az ötlete, minden elismerésem az övé, és azé, aki megvalósította. Többször láttam itt egy fiatalembert a nyáron a legnagyobb hőségben is átszellemülten dolgozni. Látszott rajta, hogy alkot, hogy szívvel-lélekkel csinálja.
Az illusztrált bejegyzés ezer megosztás felett jár, és félezer lájkot is begyűjtött már.
A hozzászólások gyakorlatilag egytől egyig pozitívak a sárazsadányi innovációt illetően, az elismerés hangján szólnak, dicsérik a „festőt”. Van, aki tudni véli, ki az „elkövető”:
Rutkai Róbert ennek a megálmodója és kivitelezője. A faluban nagyon sok dolog dicséri a kreativitását és a keze munkáját!
A többi komment közül is érdemes egyiket-másikat ideidéznünk:
- Szuper! Nagyon ötletes! Elismerés az ötlet megálmodójának és az elkészítőjének!
- Ma arra jártam és ledöbbentem, viszont zuhogott az eső így nem álltam meg. 😁 Gratulálok! 👍 Nagyon szép, elit belülről, itt jobban látszik. Remélem, megbecsülik majd!
- Aranyos. Arra jártam, egy pillanatra tényleg busznak néztem.
- Valóban nagyon ötletes és egyben vicces is, mert szerintem lesz olyan, aki ide „száll” be, csak nem ér el Á-B-be 😄
Ilyen volt – ilyen lett!
Ha jól azonosítjuk a helyszínt, akkor ilyen volt előtte – döbbenetes a különbség!
És most pedig:
