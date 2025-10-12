Ebben a borsodi buszmegállóban MINDIG bent áll busz!

Valódi Volán-járatról van szól, már amennyiben ez is jellegzetes sárga színű. Nem késik, nem jön (megy) hamarabb, nincs is menetrendje. A hét hét napján, a nap 24 órájában az utazóközönség rendelkezésére áll. A legmegbízhatóbb buszmegálló nem csak Zemplénben, de egész Borsod-Abaúj-Zemplénben.

A sárazsadányi Volán-buszmegálló elölnézetben

Facebook / Veres Andrea

Ebben a buszmegállóban „öröm buszra várni”

Veres Andrea szeptemberi Facebook-bejegyzései között találta a Boon.hu az alábbi gyöngyszemet. A közösségi médiás poszt arról számolt be, hogy a közelmúltban megújult a sárazsadányi Volán-buszmegálló. Méghozzá nem mindennapi módon. Összetéveszthetetlen festést kapott, pont olyan sárgát, mint amilyenek a megszokott tömegközlekedési eszközök immár évtizedek óta. A típusa (a felirat szerint): „Kőbusz”.

A posztoló így vezette fel a kitett fényképeket:

Sárazsadányban öröm buszra várni Bárkinek is volt az ötlete, minden elismerésem az övé, és azé, aki megvalósította. Többször láttam itt egy fiatalembert a nyáron a legnagyobb hőségben is átszellemülten dolgozni. Látszott rajta, hogy alkot, hogy szívvel-lélekkel csinálja.

Az illusztrált bejegyzés ezer megosztás felett jár, és félezer lájkot is begyűjtött már.

A hozzászólások gyakorlatilag egytől egyig pozitívak a sárazsadányi innovációt illetően, az elismerés hangján szólnak, dicsérik a „festőt”. Van, aki tudni véli, ki az „elkövető”:

Rutkai Róbert ennek a megálmodója és kivitelezője. A faluban nagyon sok dolog dicséri a kreativitását és a keze munkáját!

A többi komment közül is érdemes egyiket-másikat ideidéznünk:

Szuper! Nagyon ötletes! Elismerés az ötlet megálmodójának és az elkészítőjének!

Ma arra jártam és ledöbbentem, viszont zuhogott az eső így nem álltam meg. 😁 Gratulálok! 👍 Nagyon szép, elit belülről, itt jobban látszik. Remélem, megbecsülik majd!

😁 👍 Aranyos. Arra jártam, egy pillanatra tényleg busznak néztem.

Valóban nagyon ötletes és egyben vicces is, mert szerintem lesz olyan, aki ide „száll” be, csak nem ér el Á-B-be 😄

Ilyen volt – ilyen lett!

Ha jól azonosítjuk a helyszínt, akkor ilyen volt előtte – döbbenetes a különbség!