Helyi közélet

3 órája

Ünnepi megemlékezés miatt változik a forgalmi rend, és a buszok útvonala ezen a településen

Október 22-én délelőtt az ünnepi megemlékezés miatt több útszakaszt is lezárnak. A lezárások ideje alatt a buszok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megállót nem érintenek.

2025. október 22-én (szerdán) 10:20 és 11:00 között Mezőkövesden az ünnepi megemlékezés miatt több útszakaszt is lezárnak, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. 

Október 22-én az ünnepi rendezvény miatt terelt útvonalon közlekednek a buszok.
Fotó: Czímer Tamás / Forrás: MW

Érintett helyi vonalak: 2B
Érintett helyközi vonalak: 1380, 4001, 4008, 4023

Kimaradó buszmegállók: 

  • Gimnázium 
  • Szent László tér
  • Mátyás király út
  • Transzformátorállomás

Legközelebbi megállók: 

  • Jegenyesor utca 27. (1380)
  • SZTK rendelőintézet (2B, 1380, 4001, 4008, 4023)
  • Bogácsi utca 38. (4023)
  • Széchenyi utca (2B)

- tette közzé a MÁVINFORM.


