Helyi közélet
3 órája
Ünnepi megemlékezés miatt változik a forgalmi rend, és a buszok útvonala ezen a településen
Október 22-én délelőtt az ünnepi megemlékezés miatt több útszakaszt is lezárnak. A lezárások ideje alatt a buszok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megállót nem érintenek.
2025. október 22-én (szerdán) 10:20 és 11:00 között Mezőkövesden az ünnepi megemlékezés miatt több útszakaszt is lezárnak, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.
Érintett helyi vonalak: 2B
Érintett helyközi vonalak: 1380, 4001, 4008, 4023
Kimaradó buszmegállók:
- Gimnázium
- Szent László tér
- Mátyás király út
- Transzformátorállomás
Legközelebbi megállók:
- Jegenyesor utca 27. (1380)
- SZTK rendelőintézet (2B, 1380, 4001, 4008, 4023)
- Bogácsi utca 38. (4023)
- Széchenyi utca (2B)
- tette közzé a MÁVINFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Kék villogó
23 órája
Furcsa mozgásra lettek figyelmesek Köröm környékén – nem volt véletlen
Ezt ne hagyja ki!Fontos!
6 órája
Sokan nem tudják, meg kell-e azonnal állni, ha levillog a rendőr. Mutatjuk...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre