Ünnepi megemlékezés miatt változik a forgalmi rend, és a buszok útvonala ezen a településen

2025. október 22-én (szerdán) 10:20 és 11:00 között Mezőkövesden az ünnepi megemlékezés miatt több útszakaszt is lezárnak, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.

Fotó: Czímer Tamás / Forrás: MW

Érintett helyi vonalak: 2B

Érintett helyközi vonalak: 1380, 4001, 4008, 4023

Kimaradó buszmegállók:

Gimnázium

Szent László tér

Mátyás király út

Transzformátorállomás

Legközelebbi megállók:

Jegenyesor utca 27. (1380)

SZTK rendelőintézet (2B, 1380, 4001, 4008, 4023)

Bogácsi utca 38. (4023)

Széchenyi utca (2B)

- tette közzé a MÁVINFORM.



