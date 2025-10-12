október 12., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Kimarad több megálló – ideiglenes útvonalon járnak a buszok egy borsodi városban vasárnap!

Címkék#busz#útvonal#terelés#rendezvény#mávinform

Rendezvény miatt terelnek október 12-én. Máshogy járnak a helyi, illetve a helyközi buszok is.

Kimarad több megálló – ideiglenes útvonalon járnak a buszok egy borsodi városban vasárnap!

Több megálló kimarad Tiszaújvárosban a terelt útvonal miatt. (A kép illusztráció)

Forrás: MW

2025. október 12-én (vasárnap) Tiszaújvárosban rendezvény miatt az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.

Helyi és helyközi buszjáratokat is érint a terelés

Érintett helyi vonalak: 1, 2, 3
Érintett helyközi vonalak: 3731, 3733, 3739, 3745, 3952, 3960, 3965, 3966, 3968, 3971, 4008, 4240, 4484

Kimaradó megállók:

  • Művelődési ház
  • Kazinczy utca

Legközelebbi megállók:

  • Autóbusz-állomás
  • Bethlen Gábor út (1)

- tette közzé a MÁVINFORM.


