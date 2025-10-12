Helyi közélet
58 perce
Kimarad több megálló – ideiglenes útvonalon járnak a buszok egy borsodi városban vasárnap!
Rendezvény miatt terelnek október 12-én. Máshogy járnak a helyi, illetve a helyközi buszok is.
Több megálló kimarad Tiszaújvárosban a terelt útvonal miatt. (A kép illusztráció)
Forrás: MW
2025. október 12-én (vasárnap) Tiszaújvárosban rendezvény miatt az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.
Helyi és helyközi buszjáratokat is érint a terelés
Érintett helyi vonalak: 1, 2, 3
Érintett helyközi vonalak: 3731, 3733, 3739, 3745, 3952, 3960, 3965, 3966, 3968, 3971, 4008, 4240, 4484
Kimaradó megállók:
- Művelődési ház
- Kazinczy utca
Legközelebbi megállók:
- Autóbusz-állomás
- Bethlen Gábor út (1)
- tette közzé a MÁVINFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Kulináris elit térkép
2025.10.10. 11:20
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!
Ezt ne hagyja ki!Gasztro-blog
3 órája
Francia bundáskenyér recept Rácz Jenőtől – Sáfrányos, ananászos különlegesség reggelire?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre