41 perce
Csütörtök délelőtt kerülni kell! Lezárják a Jószerencsét út egy szakaszát – a buszok sem járnak a megszokott útvonalon!
Csütörtök délelőtt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a városban az ünnepi rendezvény miatt. A buszjáratok más útvonalon közlekednek, és néhány megálló kimarad.
2025. október 23-án (csütörtökön) 9:00 és 12:00 között Kazincbarcikán rendezvény miatt lezárják a Jószerencsét út, Tóth Árpád út és Egressy Béni út közötti szakaszát, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.
Érintett helyközi vonal: 1054
Kimaradó buszmegálló:
- Márka ABC
Legközelebbi megálló:
- Kórház
Érintett helyközi vonalak: 1384, 3770
Kimaradó megálló:
- Városháza
Legközelebbi megálló:
- Alkotmány utca
Érintett helyközi vonalak: 3765, 4048, 4070, 4075, 4080
Kimaradó megállók:
- Ifjúmunkás tér
- Kórház
- Városháza
- Központi iskola
Legközelebbi megállók:
- Autóbusz-állomás
- Árpád fejedelem tér
- Strandfürdő
- Mátyás király út
- tette közzé a MÁVINFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval
Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti