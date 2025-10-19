Csütörtök délelőtt kerülni kell! Lezárják a Jószerencsét út egy szakaszát – a buszok sem járnak a megszokott útvonalon!

2025. október 23-án (csütörtökön) 9:00 és 12:00 között Kazincbarcikán rendezvény miatt lezárják a Jószerencsét út, Tóth Árpád út és Egressy Béni út közötti szakaszát, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.

Terelt útvonalon közlekednek a buszok az október 23-i ünnepség miatt.

(A kép illusztráció)

Fotó: MW

Érintett helyközi vonal: 1054

Kimaradó buszmegálló:

Márka ABC

Legközelebbi megálló:

Kórház

Érintett helyközi vonalak: 1384, 3770

Kimaradó megálló:

Városháza

Legközelebbi megálló:

Alkotmány utca

Érintett helyközi vonalak: 3765, 4048, 4070, 4075, 4080

Kimaradó megállók:

Ifjúmunkás tér

Kórház

Városháza

Központi iskola

Legközelebbi megállók:

Autóbusz-állomás

Árpád fejedelem tér

Strandfürdő

Mátyás király út

- tette közzé a MÁVINFORM.

