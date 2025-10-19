október 19., vasárnap

Nándor névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

41 perce

Csütörtök délelőtt kerülni kell! Lezárják a Jószerencsét út egy szakaszát – a buszok sem járnak a megszokott útvonalon!

Címkék#rendezvény#terelt útvonal#mávinform#autóbusz

Csütörtök délelőtt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a városban az ünnepi rendezvény miatt. A buszjáratok más útvonalon közlekednek, és néhány megálló kimarad.

2025. október 23-án (csütörtökön) 9:00 és 12:00 között Kazincbarcikán rendezvény miatt lezárják a Jószerencsét út, Tóth Árpád út és Egressy Béni út közötti szakaszát, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. 

Terelt útvonalon közlekednek a buszok az október 23-i ünnepség miatt.
Terelt útvonalon közlekednek a buszok az október 23-i ünnepség miatt.
(A kép illusztráció)
Fotó: MW

Érintett helyközi vonal: 1054

Kimaradó buszmegálló: 

  • Márka ABC

Legközelebbi megálló: 

  • Kórház

Érintett helyközi vonalak: 1384, 3770

Kimaradó megálló: 

  • Városháza

Legközelebbi megálló: 

  • Alkotmány utca

Érintett helyközi vonalak: 3765, 4048, 4070, 4075, 4080

Kimaradó megállók: 

  • Ifjúmunkás tér
  • Kórház
  • Városháza
  • Központi iskola

Legközelebbi megállók: 

  • Autóbusz-állomás
  • Árpád fejedelem tér
  • Strandfürdő
  • Mátyás király út

- tette közzé a MÁVINFORM.
Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu