Hétfőtől másik kocsiállásról indulnak ezek a buszok az autóbusz-állomáson

2025. október 20-ától (hétfőtől) az alábbi autóbuszok a továbbiakban a 8-as kocsiállásról indulnak Mezőkövesd, Autóbusz-állomáson.

Vonal Indulási időpont Célállomás 4017 5:01 Mezőkövesd, Rutinpálya 4001 5:32 Mezőkövesd, Rutinpálya

- tette közzé a MÁVINFORM.



