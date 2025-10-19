október 19., vasárnap

Helyi közélet

47 perce

Hétfőtől másik kocsiállásról indulnak ezek a buszok az autóbusz-állomáson

Október 20-tól kisebb menetrendi változásra kell figyelni Mezőkövesden. Bizonyos buszjáratok mostantól másik kocsiállásról indulnak az autóbusz-állomáson.

Hétfőtől másik kocsiállásról indul több reggeli buszjárat is (A kép illusztráció)

Fotó: BOON

2025. október 20-ától (hétfőtől) az alábbi autóbuszok a továbbiakban a 8-as kocsiállásról indulnak Mezőkövesd, Autóbusz-állomáson. 

VonalIndulási időpont Célállomás 
40175:01Mezőkövesd, Rutinpálya 
40015:32Mezőkövesd, Rutinpálya 

- tette közzé a MÁVINFORM.


