47 perce
Hétfőtől másik kocsiállásról indulnak ezek a buszok az autóbusz-állomáson
Október 20-tól kisebb menetrendi változásra kell figyelni Mezőkövesden. Bizonyos buszjáratok mostantól másik kocsiállásról indulnak az autóbusz-állomáson.
Hétfőtől másik kocsiállásról indul több reggeli buszjárat is (A kép illusztráció)
Fotó: BOON
2025. október 20-ától (hétfőtől) az alábbi autóbuszok a továbbiakban a 8-as kocsiállásról indulnak Mezőkövesd, Autóbusz-állomáson.
|Vonal
|Indulási időpont
|Célállomás
|4017
|5:01
|Mezőkövesd, Rutinpálya
|4001
|5:32
|Mezőkövesd, Rutinpálya
- tette közzé a MÁVINFORM.
