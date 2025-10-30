október 30., csütörtök

Alfonz névnap

13°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Itt a lista, ezekért kaphatunk büntetőpontot, ez az, amit nem akarunk összegyűjteni

Címkék#baleset#Boon hu#szakjogász

Van valami, amit egy sofőr sem akar összegyűjteni. Mutatjuk, miért kaphatunk büntetőpontot és azt is, hogyan lehet ezeket eltüntetni és mindent ezzel kapcsolatban.

Boon.hu

Magyarországon az egyik leggyakoribb balesetet okozó közlekedési szabálysértés a gyorshajtás, de a sofőrök rengetegszer kapnak büntetést a biztonsági öv használatának elmulasztása, a vezetés közbeni telefonhasználat, záróvonal átlépése, piros lámpán áthajtás miatt, de hosszú még a sor.
Van viszont valami a VÉDA-rendszeren és bírságokon kívül, ami hatékonyan javítja a közlekedésbiztonságot, ez pedig a közúti közlekedési előéleti pontrendszer (a gyűjthető büntetőpontok).

Ha áthajtunk a piros lámpán, azért már nyolc büntetőpont jár
Ha áthajtunk a piros lámpán, azért már nyolc büntetőpont jár
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mikor kaphatunk büntetőpontot?

Kérdéseinkkel dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:

Nagyon fontos, hogy ha megvalósul a szabályszegés, akkor az előéleti pont automatikusan jár, a hatóságnak pedig nincs mérlegelési jogköre. Ez azt jelenti, hogy nincs mentség. Megtörtént a szabályszegés? Igen vagy nem? Ha igen, akkor jár a pont, mindegy, hogy miért történt

 - mondta.

Mennyi pont kell, hogy elvegyék a jogosítványt?

Ha 18 büntetőpontot valaki, akkor az a következmény, hogy 6 hónapig szünetelni fog a vezetési jogosultsága. Itt is érvényes az, hogy nincs mentség, ha valaki ezt eléri, lehet ő buszsofőr vagy taxis személyszállító sofőr, akkor sem vezethet ezalatt az idő alatt, ha ebből él.

Le is lehet kérdezni, hány büntetőpontunk van

A büntetőpontok lekérdezése lehetséges, ügyfélkapu azonosítás után mindenki le tudja kérdezni, hány pontja van. Ha valaki tudja, hogy lehet büntetőpontja, de bizonytalan a számában, akkor ezt érdemes s megtenni, hiszen például két piros lámpán való áthajtás esetén máris rezeg a léc.

El lehet tüntetni a büntetőpontokat?

A büntetőpontok három év után évülnek el maguktól.

 Számuk csökkenthető viszont hamarabb is utánképzés igénybevételével.

Az előéleti pontokat nyilvántartó szerv értesíti, ha az illető elérte a 13 pontot (akinek van ügyfélkapuja, az ott értesülhet), és ezután lehet elkezdeni a számuk csökkentését a képzésen való részvétellel.

Ezekért jár büntetőpont

Büntetési tételBüntetőpont
Segítségnyújtás elmulasztása11
Közúti veszélyeztetés11
Közúti baleset okozása9
Járművezetés ittas állapotban11
Járművezetés bódult állapotban11
Járművezetés tiltott átengedése11
Cserbenhagyás11
Járművezetés az eltiltás tartama alatt6
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése6
A közúti közlekedés rendjének megzavarása5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén6
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére)5
Irányjelzés szabályainak megszegése3
Bekanyarodási szabályok megsértése3
Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban6
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül2
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt6
Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza6
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása6
Megállás vasúti átjáróban6
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése6
A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása3
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben3
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése3
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül5
Jobbra tartási kötelezettség megsértése1
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás2
A megengedett legnagyobb sebesség túllépése4–8 (a sebességtúllépés mértékének függvénye)
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése8
Az autópálya leállósávján történő haladás6
A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése4
A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése4
A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése8
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen belül és kívül3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán és autóúton5
Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás9

Forrás: vezess.hu


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu