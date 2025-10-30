1 órája
Itt a lista, ezekért kaphatunk büntetőpontot, ez az, amit nem akarunk összegyűjteni
Van valami, amit egy sofőr sem akar összegyűjteni. Mutatjuk, miért kaphatunk büntetőpontot és azt is, hogyan lehet ezeket eltüntetni és mindent ezzel kapcsolatban.
Magyarországon az egyik leggyakoribb balesetet okozó közlekedési szabálysértés a gyorshajtás, de a sofőrök rengetegszer kapnak büntetést a biztonsági öv használatának elmulasztása, a vezetés közbeni telefonhasználat, záróvonal átlépése, piros lámpán áthajtás miatt, de hosszú még a sor.
Van viszont valami a VÉDA-rendszeren és bírságokon kívül, ami hatékonyan javítja a közlekedésbiztonságot, ez pedig a közúti közlekedési előéleti pontrendszer (a gyűjthető büntetőpontok).
Mikor kaphatunk büntetőpontot?
Kérdéseinkkel dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:
Nagyon fontos, hogy ha megvalósul a szabályszegés, akkor az előéleti pont automatikusan jár, a hatóságnak pedig nincs mérlegelési jogköre. Ez azt jelenti, hogy nincs mentség. Megtörtént a szabályszegés? Igen vagy nem? Ha igen, akkor jár a pont, mindegy, hogy miért történt
- mondta.
Mennyi pont kell, hogy elvegyék a jogosítványt?
Ha 18 büntetőpontot valaki, akkor az a következmény, hogy 6 hónapig szünetelni fog a vezetési jogosultsága. Itt is érvényes az, hogy nincs mentség, ha valaki ezt eléri, lehet ő buszsofőr vagy taxis személyszállító sofőr, akkor sem vezethet ezalatt az idő alatt, ha ebből él.
Le is lehet kérdezni, hány büntetőpontunk van
A büntetőpontok lekérdezése lehetséges, ügyfélkapu azonosítás után mindenki le tudja kérdezni, hány pontja van. Ha valaki tudja, hogy lehet büntetőpontja, de bizonytalan a számában, akkor ezt érdemes s megtenni, hiszen például két piros lámpán való áthajtás esetén máris rezeg a léc.
El lehet tüntetni a büntetőpontokat?
A büntetőpontok három év után évülnek el maguktól.
Számuk csökkenthető viszont hamarabb is utánképzés igénybevételével.
Az előéleti pontokat nyilvántartó szerv értesíti, ha az illető elérte a 13 pontot (akinek van ügyfélkapuja, az ott értesülhet), és ezután lehet elkezdeni a számuk csökkentését a képzésen való részvétellel.
Ezekért jár büntetőpont
|Büntetési tétel
|Büntetőpont
|Segítségnyújtás elmulasztása
|11
|Közúti veszélyeztetés
|11
|Közúti baleset okozása
|9
|Járművezetés ittas állapotban
|11
|Járművezetés bódult állapotban
|11
|Járművezetés tiltott átengedése
|11
|Cserbenhagyás
|11
|Járművezetés az eltiltás tartama alatt
|6
|Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
|6
|A közúti közlekedés rendjének megzavarása
|5
|A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén
|6
|Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére)
|5
|Irányjelzés szabályainak megszegése
|3
|Bekanyarodási szabályok megsértése
|3
|Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban
|6
|Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül
|2
|Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt
|6
|Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza
|6
|A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása
|6
|Megállás vasúti átjáróban
|6
|Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése
|6
|A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása
|3
|Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben
|3
|Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése
|3
|A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül
|5
|Jobbra tartási kötelezettség megsértése
|1
|Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás
|2
|A megengedett legnagyobb sebesség túllépése
|4–8 (a sebességtúllépés mértékének függvénye)
|Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése
|8
|Az autópálya leállósávján történő haladás
|6
|A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése
|4
|A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése
|4
|A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése
|8
|Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen belül és kívül
|3
|Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán és autóúton
|5
|Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás
|9
Forrás: vezess.hu
